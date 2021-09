Il corpo ritrovato in una foresta nella contea di Teton, nel Wyoming (negli Stati Uniti dell'Ovest) apparterebbe a Gabrielle "Gabby" Petito, travel blogger 22enne soprannominata "America's daugher" (la figlia d'America, ndr). Come ha spiegato l'Fbi - che sta seguendo il caso di Cronaca Nera - i resti rinvenuti sarebbero compatibili con la giovane scomparsa a fine agosto, mentre si trovava in vacanza con il fidanzato Brian Laundrie, 23 anni. Il ragazzo risulta irreperibile da martedì 14 settembre e ora le agenzie locali e federali lo stanno cercando.

Al momento non è accusato di nulla, ma è considerato "persona d'interesse".

Resti compatibili con Gabby Petito

Come riportato dai media statunitensi, nella giornata di domenica 19 settembre, in una foresta vicino al Grand Teton National Park in Wyoming, è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di Gabby Petito, travel blogger molto amata negli Usa. Il suo profilo Instagram, infatti, è seguito da quasi 800.000 follower.

Nel corso di una conferenza stampa, l'agente Fbi Charles Jones ha spiegato che le procedure d'identificazione forense non sono ancora completate al 100%, tuttavia la famiglia della giovane è già stata informata. "Come ogni genitore può immaginare - ha aggiunto sottolineando che le cause del decesso non sono ancora state determinate - questo, per loro, è un momento incredibilmente difficile".

Joseph Petito, il padre di Gabby, appresa la notizia ha postato sul suo profilo Twitter una foto della ragazza con delle ali d'angelo colorate: "She touched the world" (ha toccato il mondo, ndr), ha scritto nella didascalia.

Si cerca anche il fidanzato di Gabby Petito

La vicenda di Gabby Petito è seguita con grande apprensione negli Stati Uniti.

La 22enne e il fidanzato Brian erano partiti in luglio per un viaggio in camper alla scoperta dei parchi nazionali americani. L'esperienza, che sarebbe dovuta durare quattro mesi, era condivisa anche sul canale YouTube di Gabby, "Nomadik Statik" (con circa 35.000 iscritti e quasi tre milioni di visualizzazioni) utilizzando l'hashtag #VanLife.

Da fine d'agosto, però, Gabby, non ha postato più nulla ed ha interrotto anche i contatti con i familiari, che vivono a New York. Mentre Brian, il 1° settembre, è rientrato da solo nella loro casa di North Port, in Florida. Così, l'11 settembre i genitori di Gabby hanno denunciato la scomparsa della ragazza, precisando che il fidanzato, ascoltato già dagli inquirenti, si è sempre rifiutato di spiegare come mai abbia lasciato la ragazza sola o dire quando l'ha vista per l'ultima volta.

In queste ore gli investigatori stanno cercando proprio il 23enne. Brian infatti, considerato "persona d’interesse per le indagini", risulta scomparso da martedì 14 settembre.