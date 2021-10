Jonathan Toebbe, ingegnere nucleare della Marina degli Stati Uniti di 42 anni, e la moglie Diana Toebbe, di 45 (entrambi di Annapolis, Maryland), sabato 9 ottobre sono stati arrestati dall'FBI e dal Naval Criminal Investigative Service (NCIS), nella contea di Jefferson (West Virginia), con l'accusa di vendere segreti nucleari statunitensi a un altro Paese, in cambio di criptovaluta.

Per quasi un anno Toebbe intratteneva dei rapporti con emissari di governi stranieri per la vendita d'informazioni riservate classificate come "Restricted Data", riguardanti la progettazione di navi da guerra a propulsione nucleare.

Dati crittografati e collaborazioni segrete

Tutto è iniziato nell'aprile del 2020, quando l'impiegato del Dipartimento della Marina, con l'incarico d'ingegnere assegnato al Programma di propulsione nucleare navale, ha inviato un pacco a un governo straniero, inserendo come indirizzo di restituzione Pittsburgh, in Pennsylvania. All'interno era presente un campione di dati limitati e le istruzioni per avviare una collaborazione segreta per la vendita di dati "top secret".

In seguito l'ingegnere ha iniziato una corrispondenza email con dati crittografati con un emissario di una nazione straniera, che invece era un agente dell'FBI sotto copertura. Jonathan Toebbe ha continuato questa corrispondenza per diversi mesi, fino a quando ha trovato un accordo per vendere i dati segreti in cambio di migliaia di dollari in criptovaluta.

L'8 giugno 2021 ha ricevuto 10.000 dollari dall'agente sotto copertura per "buona fede", così insieme alla moglie si sono recati nel West Virginia. Lì Jonathan Toebbe ha posizionato, in una sorta di nascondiglio, un panino al burro di arachidi con all'interno una scheda SD. L'agente, dopo aver recuperato la scheda, ha inviato alla coppia 20.000 dollari per ricevere le istruzioni per aprire il file.

La scheda conteneva delle limitate, seppur esaustive, informazioni relative ai reattori nucleari in dotazione ai sottomarini.

Il 28 agosto 2021 è avvenuto un secondo passaggio di dati, stavolta Toebbe ha nascosto la scheda SD all'interno di un pacco di gomme americane. A questo punto l'agente gli ha dato 70.000 dollari, ricevendo in cambio una chiave di decrittazione per la scheda. Il 9 ottobre 2021 l'FBI ha proceduto con l'arresto di Jonathan e Diana Toebbe, dopo che la coppia ha nascosto un'altra scheda SD in una località della West Virginia.

Le informazioni riguardavano sottomarini nucleari

Secondo l'FBI le informazioni riservate riguardavano i sottomarini di classe Virginia, alimentati a propulsione nucleare dal valore di tre miliardi di dollari ciascuno, già noti per essere stati al centro della vicenda dell'annullamento delle commesse di acquisto di armamenti da parte dell'Australia alla Francia. Sottomarini di classe superiore, che possono rimanere più a lungo in immersione e percorrere distanze notevoli a una velocità più elevata e che resteranno in funzione almeno fino al 2026.