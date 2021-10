Antonello Campus, 53 enne allenatore di calcio della juniores dell'Usinese Calcio, ha perso la vita dopo un infarto a fine allenamento nella giornata di lunedì 27 settembre: il fatto è accaduto a Usini, località della provincia di Sassari.

Nonostante i tempestivi soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Dapprima è intervenuto lo staff medico presente nel centro sportivo dell'Usinese. Successivamente è arrivata anche un'autombulanza medicalizzata, che ha provato a rianimarlo ma che ben presto ha dovuto constatare il decesso.

"Antonello ama il calcio.

Coi suoi ragazzi anche ieri ha preparato al meglio la seduta, meticoloso e appassionato come sempre. Si è accasciato in campo, a fine allenamento, e non si è più ripreso. Il suo campo, quello che lo ha visto protagonista come calciatore prima e come dirigente poi, proseguendo il percorso nelle vesti di allenatore". Queste alcune delle parole pubblicate su Facebook dall'Usinese Calcio per ricordare Antonello Campus.

Antonello Campus lascia la moglie e il figlio

Nato a Sassari, Antonello Campus lascia la moglie Alessandra e suo figlio Federico, giovane calciatore e promettente difensore dell'Atletico Uri in Serie D.

Grande amante di calcio, Campus aveva il patentino Uefa B e C ed era un istruttore del settore giovanile.

In gioventù era stato anche un giocatore della stessa Usinese, come si legge dal messaggio pubblicato su Facebook dalla società sarda. La sua passione per il calcio lo ha portato poi ad intraprendere la carriera da allenatore.

Tanti i messaggi di risposta alle parole pubblicate dall'Usinese Calcio sul profilo Facebook della società calcistica.

In un commento si legge: "Sono incredulo, un amico, buon viaggio Anto, un abbraccio ai familiari e a voi tutti".

Un altro utente invece ha scritto: " Grandissima tristezza, un ragazzo appassionato e con grande amore per lo sport. Sono rimasto senza fiato... che la terra gli sia lieve e le mie sentite condoglianze alla famiglia".

In un altro commento si legge: "Una grande tragedia una grande persona".

L'Usinese Calcio gioca in Promozione in Sardegna

L'Usinese Calcio è una società calcistica della provincia di Sassari. Ha quattro squadre, giovanissimi provinciali under 15, allievi provinciali under 17, juniores regionali under 19 (che erano allenati da Campus) e la prima squadra, che gioca il campionato di Promozione regionale sarda nel girone C.