Daniela avrebbe potuto essere una vittima dell'alluvione a Catania, che ha messo in crisi l'intera città siciliana generando morti e numerosi danni. La donna è stata salvata da Celestino Floralde, un ragazzo di origini filippine. Il giovane si è gettato nel fiume in piena che si era creato (e che aveva bloccato Daniela) incurante del pericolo. Celestino ha quindi rassicurato e portato in salvo la sventurata. La donna ha definito il suo benefattore un "eroe". Prima di essere salvata, Daniela era rimasta bloccata in auto. Se Celestino non fosse giunto in suo soccorso avrebbe potuto essere trascinata dall'acqua e dal fango.

Daniela e la sua auto rossa sono divenute un simbolo

L'immagine di Daniela bloccata nella sua auto di colore rosso è divenuta un simbolo della disastrosa alluvione in quel di Catania. La donna si trovava nel mezzo di un fiume di fango, in via Etnea. Nonostante la situazione critica, Daniela è scesa dall'auto, ma alla fine ha evitato il peggio grazie all'intervento di Celestino Floralde. La donna è stata ospite dell'ultima puntata di Italia Sì, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. In tale occasione, Daniela ha avuto modo di parlare con l'ingegner Giuseppe Petrone, di professione vigile del fuoco. Petrone ha fatto notare a Daniela come il suo gesto di uscire dalla macchina in quella situazione è stato un po' azzardato.

Le raccomandazioni di Giuseppe Petrone

Secondo Giuseppe Petrone, in un simile contesto di pericolo, sarebbe più opportuno rifugiarsi sul tetto della propria auto. Petrone ha spiegato come Daniela ha rischiato di essere vittima del cosiddetto "effetto trascinamento" da parte del fiume. Un altro errore che si tende a fare in casi come questo, come precisato dal vigile del fuoco, è pensare di camminare su un terreno integro, tuttavia: "Potrebbe capitare tranquillamente di attraversare un tombino che è saltato per la pressione dell'acqua e quindi io non cammino più su un fondo, cammino su una buca e tendo a scendere".

Celestino ha rischiato molto

Marco Liorni ha chiesto a Giuseppe Petrone se con il suo gesto eroico, Celestino Floralde ha rischiato la sua incolumità. Il vigile del fuoco ha confermato: "Assolutamente sì". Liorni ha proposto di conseguenza un videocollegamento da Catania con il salvatore di Daniela. I due si sono salutati esprimendo entrambi la loro felicità nel rivedersi, seppure a distanza.

Il conduttore di Italia Sì ha chiesto al giovane cosa ricorda di quei momenti. Celestino ha dichiarato in un italiano stentato: "Ricordo quella situazione, ho visto una macchina ... Ho visto la signora che aveva bisogno di una mano ... Ho visto che la situazione era troppo pericolosa". Daniela ha risposto: "Io gli sarò eternamente grata per quel gesto che ha fatto, perché non tutti lo avrebbero fatto al suo posto".