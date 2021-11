L'attrice Antonella Attili, fra le protagoniste della soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore" (dove riveste il ruolo di Agnese Amato) ha recentemente subito un grave lutto personale, che ha voluto rendere pubblico tramite una foto e un messaggio sui social.

"Ora non c'è davvero più niente", queste le parole che ha scritto, come incipit a una foto in cui si vedono due mani stringersi. Non è stato reso noto precisamente chi sia la persona scomparsa, ma non è escluso che possa trattarsi di uno dei genitori di Antonella Attili.

I commenti da parte gli utenti e di colleghe del mondo dello spettacolo

Molti utenti dei social hanno risposto al post dell'attrice, fra essi anche diverse personalità del mondo dello spettacolo, che hanno voluto mostrare la propria vicinanza alla collega in questo triste momento. Ad esempio l'attrice Elena Sofia Ricci, che ha scritto: "Tesoro".

Messaggi pubblici di affetto sono arrivati anche da alcune sue colleghe de "Il Paradiso Delle Signore": si tratta di Enrica Pintore, Lucrezia Messeri, Giulia Arena e Gloria Radulescu.

Il monologo dell'attrice nel corso di 'Propaganda Live'

L'attrice Antonella Attili è impegnata anche sui temi sociali. Una testimonianza deriva dalla partecipazione al programma tv di La7, "Propaganda Live", dove con i suoi monologhi dà spesso dei messaggi profondi.

Ne è prova il suo ultimo intervento avvenuto nella puntata di venerdì 26 novembre, avente a tema il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un intervento durato cinque minuti e mezzo, che ha creato commozione e riflessione anche sui social.

La carriera di Antonella Attili

Nata a Roma il 3 aprile 1963. Nel 1988 fa il suo esordio al cinema, interpretando la madre del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso, diretto da Giuseppe Tornatore: il film vince il Gran premio della giuria al Festival di Cannes e l'Oscar come miglior film straniero.

Lavora poi fra gli altri con Pupi Avati, Ettore Scola e Marcello Mastroianni. Successivamente Anthony Minghella la vuole per un ruolo nel suo Il paziente inglese, anch'esso vincitore di vari Premi Oscar. Il film di Stefano Incerti Prima del tramonto le valse la candidatura al Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista nel 2000.

In tv ha recitato anche nella serie Romanzo Criminale. Dal 2018 interpreta la siciliana Agnese Amato nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore.