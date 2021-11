Teresa Langella, ex tronista di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori, in queste ore è tornata in televisione per raccontare una terribile vicende che l'ha coinvolta in prima persona. Teresa, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha svelato per la prima volta di essere stata vittima di violenze. Un racconto forte che ha portato Teresa a scoppiare in lacrime, al punto che la padrona di casa del talk show di Canale 5, è dovuta intervenire più volte per rincuorarla e darle forza.

L'ex tronista di Uomini e donne, Teresa Langella racconta di aver subito molestie

Nel dettaglio, qualche giorno fa sui social l'ex tronista di Uomini e donne aveva pubblicato un post in cui svelava per la prima volta di essere stata vittima di molestie sessuali da parte di un medico.

Intervistata a Verissimo, Teresa ha scelto di raccontare per la prima volta in televisione questa dolorosa vicenda che la riguarda, così da poter lanciare un messaggio a tutte le donne che magari si trovano nella stessa situazione e che non hanno ancora trovato il coraggio di denunciare quanto subito.

"Mi vergogno, provo a fare la dura ma è difficile. Voglio essere forte per tutti i messaggi ricevuti", ha esordito Teresa durante la sua intervista sfogo nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin.

Le lacrime di Teresa in tv a Verissimo

Teresa è apparsa ancora molto agitata e scossa da tutta questa situazione che ha vissuto in prima persona, aggiungendo poi di aver scelto di raccontare la sua esperienza in televisione, anche per poter essere di esempio e dar voce a quelle donne che ancora non hanno trovato il coraggio di denunciare.

Immediata la reazione della padrona di casa di Verissimo, la quale ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne, ammettendo di essere consapevole del fatto che per lei fosse molto difficile affrontare questa situazione pubblicamente.

"Tu sei forte perché sei qui, ricordatelo", ha ammesso Silvia Toffanin al cospetto di una Teresa agitata e in lacrime mentre raccontava la sua esperienza.

Le parole di Andrea sulle molestie subite da Teresa

A quel punto, la conduttrice ha fatto entrare in studio anche Andrea Dal Corso, il ragazzo che Teresa ebbe modo di conoscere proprio nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e con il quale, ancora oggi, vive una splendida storia d'amore.

Andrea, in merito a questa situazione delle molestie subite da parte della sua fidanzata, ha ammesso che in un primo momento quando ha appreso la notizia non ha reagito proprio benissimo, salvo poi pentirsi nei giorni successivi e raggiungere la consapevolezza che, in questi casi, bisogna solo saper ascoltare.