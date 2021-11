Il mondo del giornalismo, dello sport e della tv italiana piange la morte di Giampiero Galeazzi.

Il giornalista aveva 75 anni e si è spento a Roma nelle prime ore di questo venerdì 12 novembre 2021.

Cenni biografici su Giampiero Galeazzi: la vita privata

Classe 1946, il 18 maggio scorso Galeazzi aveva compiuto 75 anni e oggi, 12 novembre, è morto a Roma. Secondo quanto trapela era affetto da tempo da una grave forma di diabete

A dare fra i primi l’annuncio social della sua morte sono stati alcuni colleghi, fra cui Massimo Caputi e Clemente Mimun, direttore del Tg5, che ha scritto “Addio Giampiero, rip”.

Galeazzi lascia la moglie Laura, il figlio Gianluca e la figlia Susanna. Aveva anche una nipotina, Greta, figlia di quest'ultima. Entrambi i figli hanno seguito le orme professionali del padre, diventando a loro volta giornalisti: lei al TG5, lui a La7.

La carriera professionale di Galeazzi

Nato a Roma nel 1946, Galeazzi dedica la sua infanzia allo sport e allo studio, laureandosi poi in economia e lavorando per qualche mese nell’ufficio marketing della Fiat. Da ragazzo inizia anche una brillante carriera agonistica nel canottaggio nella capitale. Come atleta vinse il campionato italiano nel 1967 nel singolo e poi nel 1968 conquistò il doppio assieme a Giuliano Spingardi. Appassionato di calcio, era tifoso della Lazio.

Terminata la carriera d’atleta, aveva iniziato quella come giornalista e cronista sportivo in radio, per poi passare alla Rai in televisione.

La sua possente voce ha accompagnato fra le più grandi imprese sportive italiane degli ultimi decennio, soprattutto olimpiche (in particolare di canottaggio), ma anche nella Coppa Davis di tennis, e nel calcio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Era stato per anni il conduttore di 90° minuto su Rai 1, ogni domenica pomeriggio.

L'ultima apparizione televisiva fu da Mara Venier

Soprannominato da decenni “Bisteccone” (anche per via della sua importante stazza fisica), era molto amico della conduttrice tv Mara Venier, con la quale aveva lavorato negli anni Novanta, quando aveva fatto parte del cast di Domenica In.

Proprio come ospite di Mara Venier, e nella stessa trasmissione, era apparso l’ultima volta in tv: era il dicembre 2018 e il giornalista sportivo era apparso provato fisicamente facendo trasparire i suoi problemi di salute. I due avevano comunque scherzato, mostrando al pubblico tutta la propria decennale amicizia.