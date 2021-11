Il signor Ennio ha 86 anni. L'anziano, dopo essersi sottoposto ad alcune visite mediche, ha trovato la sua casa occupata. Ennio ha provato a girare la chiave nella toppa, ma senza successo. Una donna si sarebbe intrufolata nell'abitazione dell'86enne mentre quest'ultimo era fuori. Con lei forse ci sono altre persone. È accaduto a Roma. Sono oltre 20 giorni che l'uomo non può più entrare in casa. L'anziano ha dichiarato che i carabinieri non possono fare nulla, almeno finchè il magistrato non prenderà provvedimenti riguardo a quanto avvenuto. L'anziano è molto provato per la situazione, definendo "farabutti" e "mascalzoni" i soggetti che hanno illecitamente occupato il suo appartamento.

Al momento il signor Ennio è temporaneamente ospitato dal fratello. L'uomo, intervistato da FanPage, ha affermato: "Non mi hanno fatto entrare nemmeno per prendere le mie medicine salvavita".

Trova la casa occupata: le dichiarazioni dell'avvocato Olivieri

L'avvocato Alessandro Olivieri, legale del signor Ennio, ha proseguito il racconto del suo assistito. Olivieri ha raccontato che i carabinieri hanno suonato a casa dell'anziano e ad aprire loro sarebbe stata una donna. I militari hanno chiesto alla signora i documenti, dicendo a Ennio di attendere lì. Sono dunque entrati nell'appartamento. Una volta usciti dall'abitazione, amareggiati, hanno detto all'anziano di allontanarsi e di denunciare l'episodio, rivolgendosi anche a un avvocato per poter tentare di tornare in possesso della sua legittima abitazione.

Ennio è malato

Ennio soffre di cuore. Per tornare a stare meglio ha bisogno delle medicine che si trovano nella sua casa, ma l'uomo non può entrare nell'appartamento in quanto occupato da sconosciuti. Nella sua abitazione ha sia i farmaci che le ricette per acquistarli.

Senza l'intervento del magistrato, l'anziano non può fare nulla.

La donna che al momento abita presso la casa dell'uomo ha giustificato la sua impossibilità di uscire dall'abitazione affermando che lei (e altri sconosciuti che vivrebbero con lei) sarebbero positivi al Covid-19. L'occupante avrebbe inoltre precisato di avere una bambina.

Attoniti i vicini di casa dell'anziano

I vicini di casa di Ennio sono turbati per quanto accaduto all'86enne.

Uno di loro si è chiesto: "Uno esce e va a fare una visita, un'analisi del sangue, e trova casa occupata, ma stiamo scherzando?". A detta dell'uomo, i carabinieri avrebbero dovuto fare uscire la donna entrata in casa abusivamente. Sembra che nessuno si sia accorto che qualcuno stava entrando a casa dell'anziano, mentre questi era fuori. Una ragazza ha dichiarato di aver sentito, intorno alle 3 di notte, alcuni rumori strani, ma nessuno avrebbe immaginato un simile avvenimento.