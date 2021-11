Una giornata da definirsi storica per la città di Formia e anche del Golfo di Gaeta. Nella giornata dell'Unità nazionale del 4 novembre, introno all'una del pomeriggio, è stato presentato, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell'assessore regionale alla Sanità Alessio d'Amato e del direttore della Asl Latina Silvia Cavalli, il progetto del nuovo Ospedale del Golfo, da realizzarsi in un terreno di proprietà regionale nei pressi dell'ex Enaoli della città di Formia. Presenti all'incontro diversi esponenti politici, consiglieri regionali e sindaci del comprensorio.

Il progetto di fattibilità del nuovo polo ospedaliero

L'opera ha un costo che si aggira intorno agli 85 milioni di euro, finanziati totalmente dall'Inail, rappresentata per l'occasione dal presidente generale Bettoni. Il nascente ospedale è da definirsi una struttura al passo con le tecnologie edilizie, in linea con gli obiettivi e le politiche green delle nuove costruzioni. È strutturata in tre padiglioni dotati di entrate separate per il pronto soccorso, la maternità e il reparto pediatrico, e un'area per il reparto di malattie infettive. In più sono previsti all'interno dei padiglioni percorsi differenziati per i degenti e i visitatori. La struttura avrà 20 reparti per un'accoglienza complessiva di 250 posti letto.

Altri 18 posti saranno riservati alla rianimazione, estensibili fino a 80 in caso di particolari emergenze. Negli oltre 50mila metri quadri ci sarà spazio anche per il day hospital, gli studi medici e i laboratori. La direzione della Azienda Sanitaria Locale di Latina sta procedendo celermente all'affidamento della progettazione esecutiva che, probabilmente, partirà nella prima metà del 2022.

Gli interventi dell'assessore D'Amato e del presidente della Regione Lazio Zingaretti

Dopo l'illustrazione del progetto da parte dell'ingegnere Mauro Palmieri e un brevissimo intervento da parte del sindaco di Formia Gianluca Taddeo, sono intervenuti nell'ordine l'assessore regionale D'Amato e in conclusione il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

D'Amato ha richiamato l'attenzione sulla possibilità di fruizione dell'ospedale non solo da parte dei cittadini di Formia e delle città limitrofe, ma anche da persone che vivono nelle regioni confinanti, in particolare della Campania. L'assessore ha auspicato che si possa cantierizzare l'opera nel più breve tempo possibile. Il presidente Zingaretti, in conclusione della conferenza stampa, ha affermato che quello che è stato presentato nella giornata è "un passo in avanti decisivo", una vittoria importante "per tutti coloro che vivono in questa parte del territorio regionale, un’opera importante in una posizione strategica che nasce all’interno di un piano di investimenti in edilizia sanitaria davvero straordinario, che ci fa entrare in una nuova fase storica e voltare definitivamente pagina.

La nuova opera arriva dopo la fase di commissariamento "che negli anni precedenti ha impedito di poter intervenire efficacemente sulle strutture sanitarie". Lo stesso Zingaretti ha concluso il suo intervento dicendo che gli investimenti in campo sanitario "non sono da considerarsi una spesa, ma un volano di sviluppo che genera lavoro e sviluppo economico".