Dalla Francia ne sono sicuri, la prossima Coppa d'Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun non si farà. A dare la notizia è RMC Sport, emittente sportiva francese che ha dichiarato come la CAF (Confederation Africaine de Football) starebbe ragionando se sia il caso di far giocare o meno la competizione continentale a causa della difficile situazione pandemica in cui versa il continente africano soprattutto per la presenza della variante Omicron.

A causa della nuova variante stanno aumentando nuovamente i casi di Covid-19 in tutto il mondo e molte nazioni stanno incominciando a prendere dei provvedimenti come la chiusura delle frontiere e la quarantena forzata per chi ritorna da paesi inseriti nella black list, lista nella quale ritroviamo la maggior parte delle nazioni africane.

La Coppa d'Africa inizialmente era in calendario per giugno 2021, ma è stata anticipata a gennaio 2021 per poi essere spostata a gennaio 2022, ma a questo punto prende sempre più quota il terzo cambio di programma con l'annullamento della competizione.

I club della Premier League non vogliono che si svolga la competizione continentale, c'è troppo rischio

Per il momento nulla è ancora sicuro, probabilmente ci saranno delle nuove informazioni da parte della Confederation Africaine de Football tra qualche ora, ma quello che è certo è che molti club, soprattutto della Premier League non vogliono far partire i loro giocatori africani per la competizione continentale a causa delle difficili norme anticovid che i giocatori dovrebbero osservare come la quarantena al rientro in Inghilterra aumentando così le partite per le quali non saranno a disposizione dell'allenatore e della squadra.

Quindi la CAF (Confederation Africaine de Football) oltre a dover far fronte alla variante Omicron, deve far fronte anche al malcontento dei club inglesi che sono contrari allo svolgimento della competizione.

Coppa d'Africa e Serie A, qual è la situazione

Per quanto riguarda la Serie A, molti club tra cui il Napoli e il Torino vorrebbero evitare che i loro giocatori vadano a correre un rischio così grande.

Il Napoli perderebbe per molte settimane giocatori importanti come Anguissa, Ounas, Koulibaly e Osimhen.

Il Torino rischia di perdere Singo, Ola Aina e Djidji, mentre il Milan si priverebbe di pedine importanti come Bennacer e Kessie. Tra gli altri giocatori che probabilmente saranno convocati per la competizione continentale ci sono anche altri giocatori di Serie A: Boga, Traorè, Barrow, Keita Baldè, Amrabat, Maleh, Gondo, Colley, Gyasi e Success.

Di conseguenza i loro club sarebbero felici di non perdere per un mese i loro giocatori in un momento molto importante della stagione.