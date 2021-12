Il nome di Diana Del Bufalo è finito in tendenza su Twitter perché in una diretta Instagram l'attrice ha dichiarato di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-covid perché le era stato sconsigliato. In un primo momento l'attrice non aveva specificato chi le avesse dato questo consiglio e per le affermazioni rilasciate in una diretta del 29 dicembre era stata travolta da diverse polemiche. Inoltre le sue parole non erano passate inosservate al giornalista Domenico Marocchi che su Twitter aveva espresso la sua posizione sull'argomento criticando l'atteggiamento di Del Bufalo.

Il giorno seguente l'attrice ha spiegato che a sconsigliarla era stata il suo medico di base.

L'accaduto

Come riportato sul profilo Twitter di Domenico Marocchi - giornalista Rai e inviato del programma Oggi è un altro giorno - Diana Del Bufalo in una diretta Instagram del 29 dicembre aveva dichiarato di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-covid. Stando a quanto riferito dalla diretta interessata, una persona a lei vicina - che solo in seguito si è scoperto essere il suo medico di base - le ha sconsigliato di sottoporsi al vaccino. La cantante - nella stessa diretta - aveva detto di "volersi fidare dell'istinto" e di voler "fare esperienza".

Su Twitter Marchetti ha replicato: 'Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e "vuol fare esperienza".

Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)"

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e "vuol fare esperienza".

Dove, in terapia intensiva?

Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Lo sfogo di Diana Del Bufalo

La diretta Instagram di Diana Del Bufalo non è più presente sul web.

Tuttavia, la 31enne ha deciso di intervenire in prima persona per mettere fine al polverone mediatico che l'ha investita. Del Bufalo ha scritto: 'Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c'erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like".

In seguito l'attrice ha continuato chiarendo di non essere ancora vaccinata perché il suo medico di base le avrebbe sconsigliato di sottoporsi alla vaccinazione: 'Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque o monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un pò di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo'. Non è la prima volta che l'attrice finisce al centro delle polemiche. A luglio era finita nell'occhio del ciclone per le sue dichiarazioni a favore del catcalling.