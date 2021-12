L'influenza arriva anche nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, numerosi concorrenti protagonisti di questa sesta fortunata edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, hanno accusato dei sintomi influenzali, così come è stato svelato dall'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, la quale ha poi aggiunto che la produzione del reality show, avrebbe comunicato loro anche la possibilità di fare dei tamponi per congiurare il rischio Covid-19 all'interno della casa di Cinecittà.

L'influenza arriva anche nella casa del Grande Fratello Vip 6: ecco cosa sta accadendo

Nel dettaglio, la nuova mattinata all'interno della casa del GF Vip 6, non è cominciata proprio nel migliore dei modi per alcuni dei concorrenti che stanno portando avanti questa avventura tra le mura domestiche di Cinecittà.

A svelare un po' come è la situazione in casa ci ha pensato Manila Nazzaro, la quale ha ammesso che un po' tutti i concorrenti si sentono influenzati e in parte preoccupati.

A rincarare la dose ci ha pensato Valeria Marini, la quale ha svelato che il suo compagno di gioco, Giacomo Urtis sarebbe influenzato.

Manila Nazzaro parla di tamponi da fare anche nella casa del GF Vip

"Ma stiamo un po' tutti così", ha risposto Manila confermando di fatto che Urtis non sarebbe l'unico dei protagonisti di questo GF Vip che al momento non si sentirebbe bene.

"Hanno detto di fare il tampone", ha aggiunto ancora Manila svelando così ai suoi compagni di avventura di questo GF Vip ma anche ai telespettatori da casa, quella che è la direttiva comunicata dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Cosa succederà a questo punto? Pur non avendo contatti con l'esterno, c'è il rischio di casi Covid-19 anche all'interno della casa di Cinecittà?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.

Intanto, in queste ultime ore, all'interno della casa si è abbattuta un'altra brutta notizia che ha riguardato la showgirl Miriana Trevisan.

Lutto per Miriana Trevisan: il triste annuncio comunicato dalla produzione del GF Vip

In confessionale, gli autori e la produzione del Grande Fratello Vip, hanno comunicato alla showgirl la notizia del lutto che in queste ore ha colpito la famiglia dell'ex protagonista di Non è la Rai.

La concorrente di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha scoperto la notizia della morte improvvisa di un suo zio.

Un duro colpo per Miriana, la quale parlando con i suoi compagni di avventura non ha nascosto le lacrime e il suo immenso dispiacere per questo lutto che ha colpito la sua famiglia, a pochi giorni dalla fine di questo nefasto 2021.