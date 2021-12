Risveglio turbolento per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che, questa mattina, hanno dovuto fare i conti con una bestemmia che hanno avuto modo di ascoltare e udire chiaramente dalla regia. Qualcuno, evidentemente, ignorava di avere il microfono acceso con l'audio della casa e si è lasciato andare a questa imprecazione blasfema che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social, tale da poter costringere la casa di produzione del GF Vip a doversi scusare di nuovo.

Grave bestemmia dalla regia del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la mattina per i concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che oggi si apprestano a vivere anche l'appuntamento serale con il reality show, è cominciata con questa bestemmia che hanno avuto modo di ascoltare e udire in maniera chiara e distinta.

Un membro dello staff di questa edizione, forse uno degli autori del GF Vip, si è lasciato scappare una becera bestemmia.

L'imprecazione pronunciata dalla regia del reality show di Canale 5 è stata ascoltata chiaramente anche nella camera da letto dei concorrenti, molti dei quali stavano ancora riposano e sono stati svegliati proprio da questa imprecazione.

I concorrenti del GF Vip spiazzati dalla bestemmia della regia (Video)

Tuttavia, nel momento in cui si sono resi conto di quello che era successo, non hanno perso tempo per sottolineare il grave errore avvenuto in diretta e trasmesso anche in televisione.

"C'hai il microfono aperto", ha subito sottolineato una delle ragazze presente in camera da letto la quale ha evidenziato il fatto che l'audio tra la regia e la casa fosse acceso.

"Le bestemmie ci hanno svegliato", hanno ancora sottolineato i concorrenti del GF Vip decisamente spiazzati dall'episodio avvenuto questa mattina.

Inutile dire che, in rete e sui social, questo momento è diventato già virale: in tanti si chiedono chi sia il "colpevole" di questa imprecazione mattutina che effettivamente ha svegliato molti degli inquilini che sono reclusi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nuova gaffe della regia del GF Vip: dopo gli insulti la bestemmia in diretta

Resta da capire anche qualche sarà la presa di posizione di Endemol, casa di produzione del GF Vip dopo questa ennesimo gaffe dalla regia.

Lo scorso ottobre, infatti, si era verificato già un episodio che aveva scatenato non poche polemiche in rete. Dalla regia, infatti, erano state pronunciate in diretta delle frasi contenenti pesanti insulti, che pare fossero rivolti ai concorrenti.

In quell'occasione, la casa di produzione del GF Vip condannò l'accaduto e fu costretta a chiedere scusa per le "frasi inopportune e ingiustificabili" che avevano pronunciato dalla regia.