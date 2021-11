Alex Belli costantemente al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore l'attore è stato protagonista di un game notturno che ha fatto all'interno della casa di Cinecittà, dove era richiesto anche di scambiarsi dei baci. Ebbene, la scelta dell'ex volto di Centovetrine, probabilmente per evitare nuove incomprensioni con sua moglie Delia Duran dopo i baci cinematografici di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, è ricaduta sul suo amico Davide Silvestri, con il quale ha instaurato un buon rapporto di amicizia.

Alex Belli e le polemiche con sua moglie Delia al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, dopo il successo della passata edizione del GF Vip Late Show condotto da Tommaso Zorzi, quest'anno gli autori del reality show Mediaset hanno scelto di puntare su una versione "game" del late show.

Alla prima puntata erano previste diverse prove, tra cui quella del bacio e la sorte ha stabilito che fosse Alex Belli il protagonista.

L'attore non si è tirato indietro ma, questa volta, ha scelto di non baciare delle donne presenti all'interno della casa di Cinecittà, probabilmente per evitare che sua moglie Delia Duran potesse prenderla male, dato che la donna non aveva gradito le scene cinematografiche che c'erano state tra suo marito e Soleil Sorge.

Il bacio tra Alex Belli e Davide Silvestri al GF Vip

In occasione della festa di Halloween, infatti, Alex ha baciato sia Soleil che Sophie, sottolineando il fatto che si trattasse solo di baci cinematografici, come quelli che vengono dati sul set di film e fiction.

Sta di fatto che Delia non ha apprezzato e durante un confronto in diretta con suo marito, non ha perso occasione per sbottare e rinfacciargli quanto l'avesse delusa.

E così, durante il game organizzato nella casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha concesso questo bacio al suo amico Davide Silvestri, col quale in queste settimane ha stretto un fortissimo legame di amicizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scelta è ricaduta sul giovane attore per un bacio che è durato all'incirca 30 secondi così come prevedeva la prova.

Il video del bacio tra Alex e Davide durante il game notturno fatto nella casa di Cinecittà

Tuttavia, i numerosi fan e spettatori che seguono e commentano il Grande Fratello Vip 6 sul web e sui social, hanno avuto modo di notare e sottolineare il fatto che si trattasse di un bacio completamente diverso da quello dato ad Alex a Soleil e Sophie.

Sebbene anche quelli fossero "finti" come quello dato a Davide Silvestri, in quell'occasione Alex Belli si era impegnato maggiormente, mettendoci "anima e cuore" proprio come se fosse sul set di una fiction o del remake di "Centovetrine".