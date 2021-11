Nelle ultime ore una nuova polemica ha investito il Grande Fratello Vip. Il tutto è avvenuto nella giornata di sabato 27 novembre, quando i 'vipponi' erano intenti a cenare. Alcuni di loro hanno iniziato a parlare delle sorelle Selassiè (ovvero Clarissa, Lulù e Jessica), ai quali si è aggiunta anche una voce fuori campo del GF. Nonostante non sia chiaro se la voce fosse riferita o meno alle sorelle, ciò che è successo ha fatto velocemente il giro del web, scatenando la polemica.

I concorrenti criticano le tre sorelle per essere sempre in confessionale

Il tutto è avvenuto in tarda serata, quando tutti i 'vipponi' erano seduti a tavola dopo aver messo in scena lo spettacolo della Turandot. Come si può evincere dai video pubblicati dai fan, il primo ad aver tirato fuori il discorso è stato Alex Belli. L'attore, tra i concorrenti più discussi di questa edizione, ha infatti sottolineato come in confessionale vi siano sempre o Jessica o Lulù, ovvero due delle sorelle Selassiè.

Alex Belli ha poi continuato, affermando come le due scelgano di andare in confessionale "volontariamente", senza cioè che siano chiamate dagli autori. Alex, in particolare, ha sottolineato come non appena sia uscita Jessica sia entrata Lulù.

A questo punto, l'attore ha chiesto agli altri vip presenti lì vicino (Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Soleil e Manuel) cosa, secondo loro, avranno da dire le due. Alla fine, il concorrente ha terminato il suo sfogo sottolineando come le due concorrenti "vadano fuori di testa".

Una voce dalla regia del programma commenta lo sfogo dei vip, scatenando le polemiche

Ad Alex ha prontamente risposto Soleil, che ha invece voluto spostare l'attenzione su Clarissa, la terza delle sorelle. La ragazza, in particolare, ha affermato di aver visto la coinquilina "con un foglio contenente tutte le scritte...". A questo punto, però, Soleil è stata interrotta da una voce proveniente dalla regia del Grande Fratello Vip, che ha commentato quanto stava avvenendo esclamando "ehh".

Difficile stabilire se l'esclamazione della voce fuori campo fosse di approvazione verso i commenti di Alex e compagni o se, invece, fosse un segno di dissenso verso ciò che stava dicendo Soleil.

vediamo se anche in questo caso vi riempirete la bocca di paroloni come branco bullismo ecc- ah no ma si tratta di lulù figuriamoci #gfvip https://t.co/iSCufMw3lI — smiling on the inside (@ilmodoincui_) November 27, 2021

Chi ha avuto pochi dubbi sono stati però i concorrenti della casa, che all'intervento della voce fuori campo hanno risposto con una fragorosa risata: probabile che i 'vipponi' abbiano inteso il commento dalla regia come un segno di sostegno verso la loro posizione.

Alex si lamenta perché jessica è in confessionale. Poi si lamenta perché sono tutte insieme.



Soleil: l’altro giorno ho visto Clarissa con un foglio pieno di scritte



La regia : eeeeh



Scusa? Quindi abbiamo ragione che il @GrandeFratello è complice di questo accanimento #gfvip pic.twitter.com/jqccHQydiJ — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) November 27, 2021

Interpretazione, questa, che hanno avuto anche diversi utenti da casa, che hanno attaccato il programma accusandolo di "partecipare attivamente" alle prese in giro dei concorrenti ai danni delle sorelle.