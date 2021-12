Doveva essere una protesta contro le decisioni del Governo relative alla lotta al Coronavirus. Alcune decine di No Vax sono stati fermati dalla polizia per impedire di mettere a segno il loro piano: infatti i manifestanti avrebbero voluto occupare l’Ospedale civile di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia. Il blitz è scattato in seguito alla scoperta da parte degli inquirenti delle intenzioni dei manifestanti, che volevano fare irruzione nella struttura sanitaria. A quanto pare era da alcuni giorni che i No Vax stavano progettando una forma pericolosa di protesta per la salute pubblica: ma il loro proposito si è concretizzato solamente nelle ore precedenti all'intervento degli agenti della Questura di Pordenone, dopo che diversi esponenti del movimento locale contro i vaccini avevano assicurato la loro presenza alla manifestazione non autorizzata.

I No Vax volevano protestare contro l'obbligo vaccinale

L'idea di occupare simbolicamente alcuni locali che ospitano la Direzione sanitaria dell'Ospedale civile di Pordenone era nata come risposta dei No Vax alle misure governative entrate in vigore nelle ultime ore, che prevedono l'obbligo vaccinale per diverse categorie di lavoratori, come gli insegnanti o gli operatori sanitari. Negli ultimi giorni gli uomini della Digos erano riusciti a intercettare diversi messaggi che invitavano i simpatizzanti del movimento contro i vaccini a presentarsi davanti alla struttura ospedaliera, per manifestare a sostegno di tutto il personale che sarebbe stato sospeso dal servizio in seguito alle nuove disposizioni.

Identificato un centinaio di persone tra i No Vax che si erano dati appuntamento davanti all'ospedale

Il blitz è scattato in seguito alla segnalazione della Digos, che da tempo esegue controlli sistematici sui canali social utilizzati dal mondo No Vax. Quindi dalla Questura dI Pordenone hanno disposto l'intervento per assicurare il regolare proseguimento di tutti i servizi effettuati presso la struttura sanitaria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli agenti intervenuti sono riusciti a bloccare i manifestanti davanti all'ingresso dell'ospedale, prima che riuscissero a occupare la struttura. Secondo quanto riporta Fanpage.it, sarebbe stato identificato un centinaio di persone che stazionava davanti all'ospedale Santa Maria degli Angeli.

La manifestazione dei No Vax non era stata autorizzata dalla Questura

Gli agenti si sono limitati a identificare i manifestanti No Vax, invitandoli a lasciare lo spiazzo antistante l'ospedale. Comunque tutti i presenti saranno denunciati perché la manifestazione non era stata autorizzata, oltre che per aver violato le norme contro il Covid-19. Una sola persona è stata accompagnata in Questura perché si è rifiutata di fornire le proprie generalità e non voleva indossare la mascherina. Secondo quanto riporta La Stampa, nonostante l'intervento della polizia, alcuni No Vax sarebbero comunque entrati nella struttura e si troverebbero negli uffici dell'ospedale, per cercare di parlare col direttore generale, Joseph Polimeni, il quale, però, si sarebbe rifiutato di riceverli.