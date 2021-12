Nelle ultime settimane, la Juventus è stata nell'occhio del ciclone a causa dell'indagine Prisma aperta dalla procura di Torino. Gli inquirenti stanno indagando sui bilanci della società bianconera e sulle plusvalenze realizzate. L'indagine va avanti e gli inquirenti stanno analizzando tutta la documentazione raccolta nelle varie perquisizioni. Si starebbe sempre cercando la 'carta segreta' tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, ovvero una scrittura privata e la Procura potrebbe sentire Jorge Mendes. L'agente di CR7 potrebbe fare definitivamente chiarezza su questo argomento.

Prosegue l'indagine

La Juventus è al centro dell'indagine della Procura di Torino che sta indagando sui bilanci bianconeri. Al momento non ci sono aggiornamenti sostanziosi e si aspetta di capire come evolverà la situazione. Si sta cercando di fare chiarezza sui bilanci delle stagioni che vanno dal 2018 al 2021. Inoltre, si sta indagando sulle plusvalenze che oltre ad essere oggetto di indagine sono sotto la lente anche della Covisoc e della Consob. Mentre per quanto riguarda gli interrogatori di Agnelli, Nedved, Gabasio, Cerrato e Paratici non ci sarebbero novità. Tutti loro non sarebbero ancora stati convocati dalla Procura.

Intanto la squadra lavoro al JTC

Mentre la società si sta occupando delle questioni legate alle indagini, la squadra continua a lavorare alla Continassa.

Questa mattina 15 dicembre la Juventus si è ritrovata al JTC per svolgere una seduta in vista del match contro il Bologna. Per questa partita Massimiliano Allegri ha recuperato Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Entrambi sono a disposizione per la partita di Bologna anche se resta da capire se potranno essere titolari o no.

Nel corso dell'allenamento Federico Bernardeschi ha riportato un piccolo dolore al ginocchio e Massimiliano Allegri si è subito preoccupato per lui: "Che hai fatto Berna?". Il giocatore ha risposto così: "Ginocchio". A quel punto Massimiliano Allegri ha sdrammatizzato con una battuta: "Tranquillo tanto ne hai due". A questa seduta non hanno preso parte gli infortunati, mentre Manuel Locatelli, Giorgio Chiellini, Alex Sandro e Luca Pellegrini non erano in campo poiché hanno svolto un lavoro programmato in palestra.

La Juventus proseguirà la preparazione anche nella giornata di domani 16 dicembre quando sarà già antivigilia della partita contro il Bologna. Nelle prossime sedute ovviamente Allegri scioglierà tutti i dubbi di formazione.