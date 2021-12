Tool alle prese con i problemi del batterista. Dopo l'arresto di Danny Carey emergono nuovi particolari sull'episodio che ha visto coinvolti il musicista statunitense e un addetto alla sicurezza. L'artista avrebbe urlato senza motivo insulti omofobi colpendo sul petto l'addetto. Poco dopo sono arrivati sul posto gli agenti di polizia, e ciò non sembra essere servito a placare l'ira di Carey che viene ammanettato e ha comunque qualcosa da dire ai poliziotti. Poche ore dopo il magazine musicale Tmz ha anche pubblicato il video dell'arresto.

L'arresto del batterista dei Tool

Danny Carey si è reso protagonista di un brutto episodio alcuni giorni fa. Il batterista statunitense dei Tool, di solito abituato ad andare in tour per suonare a Concerti e Music Festival, ha aggredito un addetto alla sicurezza all'aeroporto di Kansas City. L'episodio è avvenuto la scorsa domenica. Secondo quanto riporta il magazine Billboard il musicista avrebbe oltretutto urlato insulti omofobi contro l'addetto. Poco dopo sono intervenute le forze dell'ordine che hanno ammanettato Carey.

Il batterista si era recato nel Kansas lo scorso fine settimana ed aveva preso parte ad alcuni eventi musicali, suonando la batteria in un palasport insieme al gruppo dell'Università del Kansas, durante una partita di basket contro l'Università del Missouri.

Il video dell'arresto

Il magazine Tmz ha pubblicato anche un video che ritrae Carey nel momento dell'arresto. Due agenti di polizia lo hanno ammanettato al muro fuori dal terminal e gli hanno intimato di opporre resistenza. Il batterista avrebbe chiesto ad un agente: "Chi ho aggredito?".

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto l'artista ad aggredire l'addetto alla sicurezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo quanto viene riferito da Joe McBridge, portavoce dell'aeroporto, l'altra persona coinvolta nell'aggressione non sarebbe stata fermata dalla polizia. Nonostante il rilascio di Carey, avvenuto dietro il pagamento di una cauzione, il musicista potrebbe affrontare una causa in tribunale.

Insulti omofobi da parte del musicista

Il magazine musicale Billboard è riuscito ad avere inoltre informazioni preziose sulle dinamiche della rissa che ha visto coinvolto il batterista dei Tool. Stando a quanto viene riportato nel verbale si legge che Carey "Ha intenzionalmente causato un contatto illegale e offensivo urlando in modo ripetuto al querelante: 'Sei un fo… fr… e lo ha colpito in modo ripetuto sul petto".

Nella dichiarazione inoltre si legge inoltre come il musicista statunitense "Abbia inflitto in modo intenzionale un danno" nei riguardi dell'addetto alla sicurezza. Carey ora dovrà comparire il prossimo 12 gennaio in tribunale. Per il momento questa vicenda non è ancora chiusa.