Un ragazzo di soli 24 anni, Marco Celotto, è deceduto nel giorno della Vigilia di Natale, mentre si stava allenando a bordo della sua moto, sulla pista da motocross di Aquileia, in provincia di Udine, “Las Vegas MX Park“.

Il tragico schianto

Si chiamava Marco Celotto, ed avev 24 anni, il giovane motociclista deceduto nella giornata della Vigilia di Natale mentre era intento ad allenarsi inseguendo la passione per il motocross. La pista era stata messa a punto soltanto da pochi mesi, risultando, sembrerebbe, in un campo nonostante tutto difficile.

Il giovane stava superando il tratto composto da otto gobbe consecutive quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato al suolo.

Sul luogo della tragedia sono giunti poco dopo i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il motociclista senza però riuscire nell'intento: Marco è infatti morto sul colpo, sotto gli occhi del papà, che come sempre lo aveva accompagnato all'allenamento.

Attualmente le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro costato la vita al 24enne e per accertare che non vi siano responsabilità di terzi.

Il messaggio di cordoglio del team e la testimonianza del Presidente del club

In tanti hanno voluto rivolgere un ultimo saluto a Marco. Tra i tanti messaggi pubblicati sui social network, spunta quello del Team H-gar, di cui il 24enne faceva parte: "Ciao caro Marco, ci mancherai tantissimo, questa è una di quelle tragedie che non dovrebbero succedere, quelle che 'ancora non ci credo', quelle che ti rovinano dentro.

Ci mancherai, resterai sempre nel nostro cuore. Ciao Marco".

A rilasciare dichiarazioni sul triste accaduto è stato anche Yuri Talon, Presidente del Motoclub Riders Factory, che ha voluto così commentare la vicenda: "La pista su cui è morto Marco Celotto è praticamente nuova, ma è una pista molto complessa. Marco era un semi-professionista, attento e preciso: non so cosa possa essere successo- Il Presidente ha poi aggiunto - Marco era un bravissimo pilota e grande persona, seguiva le sue tabelle di preparazione fisica meticolosamente”.

I funerali di Marco

I funerali di Marco Celotto si terranno domani, giovedì 30 dicembre, alle ore 15.00, nella chiesa di San Polo di Piave, cittadina nel quale il ragazzo viveva e lavorava insieme alla sua famiglia. Oltre a mamma Margi, papà Gino e Giulia (la sorella), Marco lascia nel dolore anche Rebecca, la sua fidanzata, che da sempre lo seguiva e lo incoraggiava a coltivare la grande passione del motocross.