Una nuova polemica è nata nella casa del Grande Fratello Vip. Nathaly Caldonazzo, infatti, ha usato delle parole molto forti per attaccare Alex Belli, ex concorrente del programma e marito di Delia Duran, entrata come concorrente nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì 14 gennaio. La donna, infatti, ha definito l'attore un "malato di mente e pericoloso".

Le immagini hanno fatto il giro del web

Il tutto è avvenuto in cucina, quando Nathaly stava cucinando in compagnia di Lulù e Kabir Bedi. Caldonazzo era intenta a parlare di Alex, criticandolo per il modo in cui si è comportato con la moglie Delia ed è proprio a questo punto che sono arrivate le tanto discusse dichiarazioni.

La showgirl, in particolare, ha definito Alex un "narcisista patologico", aggiungendo: "Perché è un malato di mente".

Il discorso è proseguito, con la donna che ha definito Belli come "pericoloso per la donna". La Caldonazzo ha poi voluto mettere il focus sulla tendenza di Alex ad urlare: "Caz*o urli? Quando urlano è perché vengono smascherati". In particolare, secondo Nathaly, l'attore tenderebbe sempre a fare delle urla "sopra le righe" e "fuori luogo". Infine, la 'ciliegina sulla torta': "È come l'esorcista se gli butti l'acqua santa".

Inevitabile che le dichiarazioni di Nathaly abbiano fatto il giro del web. In particolare, su Twitter sono tanti gli utenti che hanno voluto pubblicare le immagini dell'avvenuto, condannando la Caldonazzo a causa della durezza del tono utilizzato.

L'utente Yola, ad esempio, ha sottolineato come l'espressione 'malato di mente' non possa andar bene, sottolineando come occorra stare attenti ad evitare di "esaltare frasi del genere".

Nathaly e Alex potrebbero avere un confronto in diretta

Ma sono tanti i commenti di condanna alle parole usate dalla concorrente.

L'utente Regina George, ad esempio, si è definita "inorridita" per le parole usate da Nathaly, colpevole di aver "giudicato ed etichettato" Alex con l'uso di parole molto "gravi".

Alex, comunque, è stato oggetto di un vero e proprio attacco. Non è escluso che, nel corso della puntata di oggi, lunedì 17 gennaio, Alfonso Signorini possa dar modo all'attore di rispondere e di confrontarsi direttamente con Caldonazzo.

Inoltre, il conduttore o le opinioniste potrebbero redarguire Nathaly per la durezza delle parole utilizzate, proprio come già fatto per Lulù e Katia Ricciarelli. Nelle scorse settimane, infatti, il conduttore era addirittura entrato in casa per parlare direttamente con i concorrenti e per chiedere loro di prestare più attenzione ai toni e alle espressioni da utilizzare.