E' un Pago furibondo, quello protagonista di una nuova intervista concessa al giornale diretto dal conduttore del Gf vip, Alfonso Signorini. L'ex gieffino rompe il silenzio sul caso Katia Ricciarelli, che - tra le esternazioni discutibili rivolte ai compagni di gioco nella Casa- ha etichettato l'ex moglie, Miriana Trevisan come 'poco di buono'. Nel suo attacco a Trevisan, la soprano ha trovato il supporto dei coinquilini Soleil Sorge e Giacomo Urtis. Ma il cantante non riesce ad accettare la piega che ha assunto il gioco dei vip ai danni dell'ex e che ha ridotto in lacrime il loro figlio minorenne, Nicola.

Pago torna a raccontarsi

Dopo aver appassionato i telespettatori con il gioco intrapreso nella Casa dei vip nel 2020, Pago si racconta a cuore aperto nell'ultima intervista concessa a Chi magazine. Nel dettaglio, rompe il silenzio sul caso Katia Ricciarelli e le azioni legali che intende avviare ai danni di tutti i gieffini che ne sono responsabili al Gf vip 6.

Nel corso della 32esima diretta del gioco dei vip, del 7 gennaio 2022, la soprano ha etichettato pubblicamente Miriana come 'poco di buono', perché in quanto madre si è lasciata andare nella Casa prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D'Anelli. Parole che hanno destato clamore generale e che il cantante ha contestato sin da subito e a gran voce.

“Ero a cena con due amici - esordisce Pago, spiegando com'è riuscito ad apprendere il caso Ricciarelli -, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in TV. D’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini”.

Il cantante non ci sta alla condotta della Casa ai danni di Miriana Trevisan

L'intervento a mezzo stampa di Pago segue all'Instagram story in cui il cantante ha annunciato di voler adire le vie legali contro Katia Ricciarelli, che ha osato pronunciarsi in modo lesivo sulla sua famiglia, e chi ne è stato complice, alla penultima diretta del gioco della Casa in corso.

Si tratta di di Soleil Sorge e Giacomo Urtis.

L'ex Uomini e donne ha dato dell'incoerente a Miriana, per essersi prima trattenuta nell'attrazione fisica condivisa con Nicola Pisu, nel rispetto del figlio Nicola, per poi cedere alla passione con Biagio D'Anelli. Il chirurgo dei vip ha dato della mantide a Miriana, in quanto abile mangiatrice di uomini e dei loro averi.

Dichiarazioni a cui l'ex marito di Miriana Trevisan replica piccato: “Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime”.

L'ex gieffino difende anche il figlio

Nello sfogo, inoltre, Pago trova anche occasione per rispondere alle critiche social sul personale, che coinvolgono il figlio minorenne avuto da Miriana Trevisan, Nicola. “Molti hanno preso di mira mio figlio. E questo non va bene: giù le mani dalla mia famiglia! Io stesso sono stato minacciato. Al momento non voglio rivelare da chi e in che modo”, fa sapere.