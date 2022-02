Non accennano a placarsi le chiacchiere su quello che starebbe accadendo nella scuola di Amici in queste settimane. Dopo che la puntata di domenica 30 gennaio non è stata registrata pare per un alto numero di positivi al Covid tra i ballerini professionisti, i fan hanno cominciato a notare l'insolita assenza di molti allievi nei daytime trasmessi di recente su Canale 5. Cosmary e Dario, ad esempio, non hanno partecipato alla gara sulla tecnica classica che si è tenuta nella scuola qualche giorno fa: i due erano assenti ingiustificati.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il Covid sarebbe arrivato nella casetta di Amici, quella che ospita i ragazzi della ventunesima edizione dallo scorso settembre. I più attenti fan del talent-show, infatti, col passare dei giorni stanno notando la prolungata assenza degli allievi nei daytime che vengono trasmessi su Canale 5.

Lunedì 31 gennaio, ad esempio, al pubblico è stata mostrata una gara di ballo alla quale hanno partecipato soltanto quattro alunni del cast. Carola, Christian, Alice e Serena si sono cimentati con esercizi di tecnica classica che la maestra Celentano ha voluto fargli fare per esaltare le qualità del talento del suo team.

I protagonisti del format Mediaset si sono esibiti davanti alla giudice Francesca Bernabini e poi sono rientrati in sala relax per attendere la classifica generata dai suoi voti. Carola ha stravinto la competizione meritandosi un 9, mentre Christian si è piazzato all'ultimo posto non senza fare polemica.

Alunni 'fantasmi' nei pomeridiani di Amici

Il daytime di Amici del 31 gennaio, però, sta facendo discutere soprattutto per quello che non si è visto. I più attenti spettatori, infatti, hanno usato i social network per sottolineare la strana assenza di Dario e Cosmary alla gara di ballo che è stata giudicata dall'esperta Francesca Bernabini.

I danzatori che appartengono rispettivamente al team Peparini e al team Celentano, infatti, non solo non hanno partecipato alla competizione interna dell'altro giorno, ma non sono stati neppure nominati da Maria De Filippi.

Quando un allievo viene esentato da una prova per infortunio o per una maglia sospesa, solitamente viene precisato dalla conduttrice, mentre sui due ragazzi appena citati non è stata proferita parola. Un sospetto che sta serpeggiando tra i sostenitori del talent-show è che il Covid possa aver colpito anche i ragazzi della classe, e per questo Dario e Cosmary non hanno preso parte alla gara voluta dalla maestra Alessandra.

Puntate di Amici con pochi protagonisti e prof

Nel daytime che è andato in onda martedì 1° febbraio i telespettatori hanno assistito a una puntata quasi interamente incentrata sui provini che i prof Zerbi e Celentano stanno facendo in questo periodo per cercare di annoverare nuovi talenti nelle loro squadre.

L'unico alunno che è stato mostrato l'altro giorno è Luigi. Il cantante ha avuto la possibilità di parlare con i genitori in collegamento e di ascoltare con loro il primo passaggio in radio del suo inedito "Partirò da zero".

Si fanno sempre più insistenti, dunque, le voci su presunti contagi da coronavirus tra i protagonisti della ventunesima edizione, anche perché è da tempo che non vengono trasmesse in tv immagini dalla casetta che ospita i cantanti e i ballerini. Si dice, infine, che la maggior parte degli allievi potrebbe essere in isolamento dopo aver contratto il Covid oppure dopo essere stato a contatto con un positivo (si parla di probabili contagi anche nel corpo di ballo dei professionisti).