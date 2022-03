Da ormai oltre una settimana il rapper Federico Lucia - meglio conosciuto con il nome d'arte di Fedez - ha annunciato pubblicamente di avere dei problemi di salute e di dover affrontare un lungo percorso per giungere alla guarigione. Il marito di Chiara Ferragni pur non rivelando da quale malattia sia affetto, ha però dichiarato di averla scoperta in tempo.

Un'ondata di affetto e solidarietà ha travolto Fedez in questi giorni, con messaggi, auguri di pronta guarigione e incoraggiamenti giunti anche da persone con cui in passato ha avuto degli screzi.

Intanto lunedì sera, il cantante aveva annunciato sui social che per lui sarebbe arrivato un giorno molto importante e, proprio in queste ore, la moglie Chiara Ferragni ha fatto sapere tramite un post su Instagram che il marito si trova in ospedale.

Fedez in ospedale

Secondo varie indiscrezioni giornalistiche, ieri martedì 22 marzo, Fedez sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale San Raffaele di Milano dove attualmente sarebbe ancora ricoverato. Sulla natura della sua malattia rimane ancora il più assoluto riserbo.

l rapper aveva dichiarato di non sentirsi pronto per parlarne e di riservarsi di farlo prossimamente. In un messaggio che l'artista ha postato lunedì sera, ci teneva a ringraziare tutti coloro che in questo difficile momento della sua vita gli sono stati vicino, in particolare sua moglie Chiara Ferragni e i suoi figli Leone e Vittoria.

La piccola, proprio in questi giorni, ha spento la sua prima candelina, ma ha dovuto festeggiare il suo compleanno con qualche giorno di anticipo.

Chiara Ferragni pubblica un post con Fedez e i bambini per il compleanno di Vittoria

Chiara Ferragni con un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore ha fatto sapere che suo marito Fedez oggi è in ospedale, ma che tornerà presto a casa.

Lo spunto è stato proprio il compleanno della secondogenita Vittoria. Chiara Ferragni ha infatti accompagnato gli scatti che li ritraggono insieme con queste parole: "Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa)".

La foto ritrae Chiara e Federico insieme ai loro due figli intorno a una gigantesca torta di compleanno rosa. Uno scatto di famiglia in cui i due appaiono felici e sorridenti, nonostante la situazione di salute che sta vivendo il rapper in questi giorni.