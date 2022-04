In provincia di Ferrara un ragazzo di 15 anni è deceduto in un incidente stradale mentre viaggiava in macchina assieme ai genitori. Questi ultimi sono stati trasportati in ospedale, in quanto rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. La vettura su cui viaggiava l'intera famiglia, residente in provincia di Bologna, era finita fuori strada per cause ancora ignote. In corso tutti gli accertamenti del caso da parte delle forze dell'ordine. Il minore era una promessa del Basket.

Morto ragazzino di 15 anni in un incidente stradale in provincia di Ferrara

L'incidente è avvenuto a Pilastrello, una località in provincia di Ferrara: Marco Lelli Ricci, un ragazzo di 15 anni, è rimasto vittima del sinistro avvenuto intorno alle ore 21 di domenica 3 aprile. Al momento dell'incidente stradale il minore, di ritorno da una gita fuori porta, viaggiava in auto assieme ai genitori, di 55 e 54 anni, che sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L’automobile sulla quale viaggiava la famiglia Lelli Ricci, residente a Quarto Inferiore, vicino Granarolo, stava attraversando via Nuova, quando è improvvisamente finita fuori strada vicino al civico 34, per ragioni ancora ignote e in fase di accertamento.

Le forze dell'ordine stanno lavorando al fine di chiarire quali siano state le cause precise dell'impatto costato la vita al 15enne.

La dinamica dell'incidente nel quale il 15enne ha perso la vita

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente il personale del 118, i carabinieri di Cento e i vigili del fuoco. Infatti, in base a quanto dichiarato dalle forze dell'ordine nello schianto il minore è rimasto incastrato fra le lamiere dell'automobile e soltanto grazie a un lungo e delicato intervento dei vigili del fuoco è stato possibile estrarlo, sfortunatamente esanime, e affidarlo all'equipe medica che ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, invano.

I genitori del 15enne sono invece stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso. In base a quanto emerso, non sarebbero, però, in pericolo di vita.

La passione per il basket

La vittima era una promessa del basket. Infatti aveva inizialmente fatto parte della squadra cestistica giovanile della Virtus Bologna e ultimamente giocava nella Granarolo. Il giovane avrebbe festeggiato il compleanno il 19 maggio. Tutti i cittadini di Quarto, i parenti e i compagni del 15enne sono rimasti sconvolti dopo aver appreso la tragica notizia dell'incidente.