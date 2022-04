Nel ferrarese un anziano di 81 anni, ex agricoltore, è morto dopo essere caduto in una scarpata in seguito a quello che sembrerebbe essere stato un malore improvviso accusato mentre si trovava in campagna a raccogliere alcuni fasci dai canne. L'uomo è stato ritrovato senza vita dai familiari, i quali, hanno raggiunto il posto non vedendolo rientrare a casa per il pranzo. Sul luogo dell'accaduto oltre al personale del 118 sono giunti i carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Anziano morto nelle campagne del ferrarese

Il fatto di cronaca è avvnuto ad Argenta, una cittadina della provincia di Ferrara, un uomo di 81 anni, Settimio Vetricini, ex agricoltore in pensione, è deceduto a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava in campagna.

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. L'anziano si era recato in un fondo, poco distante dalla sua abitazione, per raccogliere dei fustelli di canna, che proprio in quel posto crescono spontanee, le quali gli sarebbero servite per recintare le piante di pomodoro che l'uomo coltivava nell'orto sito dietro casa sua. L'81enne, infatti, sebbene in pensione da alcuni anni, non aveva mai abbandonato l'agricoltura, in quanto amava il suo lavoro e soleva trascorrere il suo tempo libero fra le sue piante. L'uomo aveva avvisato la famiglia di tornare a casa per l'ora di pranzo, ma, a causa del malore che lo ha stroncato, non vi ha mai più fatto rientro.

L'allarme dei familiari e i soccorsi dell'equipe medica per cercare di rianimare l'anziano

L'81enne è stato ritrovato esanime in località Filo, precisamente in una profonda scarpata della strada provinciale 10, vicino al distributore di benzina, a pochi passi dal centro della cittadina in cui risiedeva, dai suoi familiari intorno alle ore 12.

Questi ultimi, infatti, si erano preoccupati non vedendolo rientrare a casa per il pranzo, come si erano accordati. I parenti dell'ex agricoltore hanno immediatamente lanciato l'allarme e sul posto dell'accaduto è giunta in pochissimo tempo un'ambulanza per cercare di rianimarlo, ma, purtroppo, per l'anziano non c'era ormai più niente da fare.

Dunque, ogni tentativo del personale medico è stato vano, in quanto l'81enne era già deceduto. Anche i carabinieri hanno raggiunto il luogo dell'accaduto per effettuare tutti i rilievi del caso, come è consuetudine fare in questi frangenti, sebbene sia quasi certo che il pensionato sia stato colpito da un malore improvviso.

Il corpo dell'ex agricoltore, dopo essere stato trasferito sull'ambulanza, è stato trasportato con la stessa presso la camera mortuaria del nosocomio Mazzolani-Vandini della cittadina di Argenta.