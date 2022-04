Kerem Bürsin non è rimasto coinvolto in nessun incidente stradale, è questa la smentita che arriva direttamente dalla manager dell'attore.

Alcune indiscrezioni, infatti, davano Bürsin coinvolto in un maxi tamponamento avvenuto qualche giorno fa in Pennsylvania. L'attore sta bene e pare che in questi giorni si stia godendo un periodo di riposo negli Stati Uniti.

Il manager di Kerem Bürsin smentisce il coinvolgimento dell'attore in un incidente stradale

Nelle ultime ore sul web è circolata una notizia su Kerem Bürsin. L'attore, infatti, pare che attualmente si trovi in vacanza in America e alcune fonti davano quasi per certo un suo coinvolgimento in un incidente stradale avvenuto in Pennsylvania: un maxi tamponamento che ha visto coinvolti 80 veicoli e in cui 24 persone sarebbero rimaste ferite e sei sarebbero morte.

La preoccupazione da parte dei fan dell'attore ha portato la manager di Kerem Bürsin a smentire quella che si è rivelata una fake news. Infatti l'incidente c'è stato, ma l'attore non è rimasto coinvolto: "Non è successo nulla del genere".

L'attore in questo momento sta affrontando un periodo di pausa professionale. Infatti, durante la partecipazione al festival cinematografico di Malaga, ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal lavoro di almeno sei mesi e in questo periodo pare che viaggerà in giro per il mondo. Oltre alla Spagna e all'America, si era parlato anche di un suo ritorno in Italia per uno shooting fotografico, ma la notizia non è mai stata confermata.

Il periodo difficile di Kerem Bürsin dopo la separazione da Hande Erçel

Non è un periodo facile per Kerem Bürsin. Di carattere abbastanza riservato, da gennaio è al centro dell'attenzione mediatica per la fine della storia d'amore con Hande Erçel. Per settimane si sono rincorse voci sui motivi della fine della loro relazione.

Si è sempre trattato di indiscrezioni visto che la coppia ha deciso di non condividere nulla di ufficiale con la stampa.

Una conferma è arrivata solamente quando la manager di Kerem Bürsin, Günfer Günaydın Ajans, ha chiesto rispetto per la privacy dell'attore, confermando che al momento non c'è nessuno nella sua vita (si è parlato di una liaison con la conduttrice sportiva Elif Gökalp e di un presunto ritorno di fiamma con la ex Yağmur Tanrısevsin).

Intanto Hande Erçel continua ad essere la protagonista della cronaca rosa. Infatti, dopo la smentita della storia con Atasay Kamer, l'attrice è stata beccata all'uscita di un locale a Istanbul con l'attore Kaan Yıldırım, sua vecchia conoscenza (hanno recitato insieme nella serie Halka, ndr). Al momento la notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati.