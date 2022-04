A tre mesi dal match di campionato Juventus-Napoli terminato 1 a 1, la Figc ha deferito la società campana per aver schierato contro i bianconeri tre giocatori sottoposti a quarantena domiciliare dall'Asl di Napoli. Una decisione che potrebbe portare a diverse conseguenze per il Napoli si va dalla semplice ammenda, al 3 a 0 a tavolino per la Juventus o ai punti di penalizzazione per la società campana. Una situazione del genere però si era già verificata la scorsa stagione in Torino-Lazio, quando venne schierato Immobile che era considerato positivo.

In quel caso la Figc inflisse una sanzione pecuniaria a Lotito ma niente di più. Non arrivarono quindi penalizzazioni in classifica. Secondo l'avvocato Chiaccio lo stesso dovrebbe verificarsi per il Napoli. Il legale ha infatti dichiarato: 'Il deferimento ci può stare ma non porterà a grandi problemi'. Decisivo in tal senso un precedente, come dichiarato da Chiaccio. Ha infatti aggiunto:'In Torino-Lazio della scorsa stagione Immobile giocò che era considerato positivo'. L'avvocato ha poi aggiunto: 'Non ci sarà nessun 3 a 0 a tavolino a favore della Juventus'.

La Figc ha deferito il Napoli per aver schierato giocatori in quarantena contro la Juve

Il Napoli è stato deferito dalla Figc per aver schierato contro la Juventus a gennaio Rahmani, Zielinski e Lobotka, giocatori che erano stati sottoposti a quarantena domiciliare dall'Asl di Napoli.

Una situazione che però, come ha spiegato l'avvocato Chiaccio, non dovrebbe portare a penalizzazioni o al 3 a 0 tavolino per la Juventus, essendoci il precedente di Torino-Lazio in cui venne schierato Immobile che era positivo. Dell'argomento ha voluto parlare anche Mario Sconcerti, che ha criticato molto la decisione del Napoli di schierare giocatori sottoposti a quarantena domiciliare.

Il giornalista ha dichiarato: 'E’ una cosa abbastanza sgradevole. Oltre al rischio forse scampato, la partita è stata falsata. Se ci sono tre giocatori che non dovevano giocare'. Ha aggiunto: 'Si può andare verso il 3-0 a tavolino. Sarebbe un punto in meno e sarebbe grave'. Parole pesanti quelle di Sconcerti nei confronti della società campana.

La classifica in caso di 3 a 0 a tavolino per la Juventus

Se dovesse arrivare il 3 a 0 a tavolino a favore della Juventus i giocatori di Allegri avrebbero due punti in più ed il Napoli uno in meno. La classifica sarebbe Milan 66, Napoli 62, Juventus 61 e Inter 60, una situazione che rilancerebbe ulteriormente le possibilità di vittoria del campionato della Juventus. I bianconeri però nelle otto giornate rimaste potrebbe ancora recuperare i 7 punti di distanza dal Milan, sarà importante raccogliere più punti possibili nel mese di aprile e valutare la classifica negli ultimi match della stagione.