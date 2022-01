Sul proprio sito internet, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), ha pubblicato le istruzioni operative del 29 dicembre 2021 in merito all'autoliquidazione 2021/2022, facendo particolare riferimento alle riduzioni contributive e alle scadenze, nonché alle modalità di versamento per i datori di lavoro.

Le scadenze del premio assicurativo per l'anno 2021-2022

L'autoliquidazione Inail è un procedimento che consente alle aziende di calcolare e versare il premio assicurativo, d'infortunio e di malattia, dovuto per l'anno di riferimento, dai datori di lavoro e dagli artigiani.

Ogni anno con l'autoliquidazione si versano anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categorie a cui si è iscritti.

Le scadenze per l'anno 2022 sono:

16 febbraio 2022 , si effettua il versamento del premio dell'autoliquidazione in un' unica soluzione oppure si versa la prima rata del versamento rateale eventualmente prescelto e si versa in un'unica soluzione la somma riguardante i contributi per le associazioni di categorie.

, si effettua il versamento del premio dell'autoliquidazione in un' oppure si versa la prima rata del eventualmente prescelto e si versa in un'unica soluzione la somma riguardante i contributi per le associazioni di categorie. 28 febbraio 2022, si presenta la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021.

In merito alla rateazione dell'autoliquidazione, si può optare per un versamento in quattro rate trimestrali pari al 25% del premio annuale per ogni rata, con una maggiorazione dalla seconda rata successiva applicando il tasso medio d'interesse del 2021.

La comunicazione del pagamento rateale deve essere fatta tramite i servizi telematici previsti per la dichiarazione delle retribuzioni.

Gli adempimenti dei datori di lavoro per l'autoliquidazione 2022

Tutti i datori di lavoro che possiedono una Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), devono presentare le dichiarazioni dei salari tramite i servizi telematici AL.P.I., disponibili online e su cui si calcola anche il dovuto premio assicurativo.

Il versamento verrà effettuato tramite il modello unificato di pagamento F24 dove si indicherà il premio corrisposto, la posizione Inail e il numero di riferimento (902022) dell'autoliquidazione Inail 2021/2022.

I datori di lavoro del campo marittimo che sono titolari di PAN (posizioni territoriali di navigazione), devono comunicare la dichiarazione delle retribuzioni con il servizio dedicato "invio retribuzioni e calcolo del premio" e riportare sul modello F24 il codice di riferimento indicato dalla procedura.

Tramite la procedura, messa a disposizione, le imprese, potranno avere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Alcune tipologie d'imprese di armatori dovranno allegare apposita documentazione richiesta dal sito per ottenere il premio assicurativo.

Le riduzioni per il premio assicurativo dovuto

Sono predisposte delle riduzioni contributive che si applicano, anche per il 2022, alle autoliquidazioni Inail.

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PA

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

5.

Riduzione per le imprese artigiane (PAT)

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Di particolare riferimento sono le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012, che costituiscono "aiuti di Stato" e pertanto rientranti nella disciplina concernente tale aiuti.

Gli sgravi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti con assunzioni di contratto a tempo determinato o temporaneo.

La riduzione è pari al 50% del premio per singolo lavoratore assunto fino al compimento del primo anno di età del figlio del lavoratore/lavoratrice in congedo. L'impresa per usufruire delle riduzioni deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC).

Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984, che operano nelle zone montane o svantaggiate hanno delle riduzioni del 75% nelle zone montane e del 68% nelle zone svantaggiate.

Riduzione contributiva delle imprese artigiane

Dal 1° gennaio 2008, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese artigiane, godono di una riduzione del premio assicurativo.

La riduzione si applica soltanto al premio di regolazione.

Le aziende artigiane devono essere in regola con la normativa e gli obblighi previsti in materia di tutela e della sicurezza dei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n.81/2008. Non devono aver registrato infortuni dei lavoratori nel biennio precedente e devono presentare una richiesta preventiva di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni. La misura della riduzione si applica all'anno precedente nella misura del 7,38%. La richiesta, barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1 commi 780 e 781", deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Apertura dei servizi online

I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2021-2022 saranno disponibili sul sito www.inail.it a partire dalle seguenti date:

Riduzione di Presunto (PAT e PAN): 4 gennaio 2022;

Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2022;

AL.P.I. online (PAT): 12 gennaio 2022;

Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN) e Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 13 gennaio 2022.

Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online - Istruzioni e manuali).