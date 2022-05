Lunedì 2 maggio, su Canale 5, è andata in onda la 13^ puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta, c'è stato un duro scontro tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. In un secondo momento la judoka ha insinuato che Nicolas Vaporidis le abbia messo le mani addosso tanto da minacciare azioni legali contro l'attore romano.

L'accaduto

Terminata la prova della pelota honduregna, Alvin ha lasciato intendere che c'era malcontento tra i naufraghi. Incalzato dalla conduttrice, l'inviato ha rivelato che durante il gioco erano volate parole forti tra alcuni concorrenti.

A quel punto Vladimir Luxuria ha chiesto se Clemente fosse stato minacciato da qualcuno. Il quesito dell'opinionista, però, è stato travisato da Laura Maddaloni. Come un fiume in piena la judoka si è scagliata contro Vladimir: "Hai stancato". La concorrente ha chiesto di lasciare il Reality Show e ha attaccato l'opinionista dicendole di non svolgere il suo ruolo in modo corretto: "Non può parlare così".

Secondo Maddaloni, Luxuria si sarebbe accanita dal primo giorno contro lei e suo marito Clemente Russo. Inoltre, la diretta interessata ha insinuato che la produzione non agisca in modo equo tra i concorrenti: "C'è accanimento Vladi, il tuo ruolo è importante". In replica l'opinionista ha sostenuto di non avercela mai avuta con i due coniugi.

Maddaloni insinua che Nicolas abbia alzato le mani su di lei

Successivamente Laura Maddaloni si è scagliata contro Nicolas Vaporidis. Mentre l'attore romano ha sostenuto di avere ricevuto delle minacce da Clemente Russo, la judoka ha sbottato e ha lanciato delle pesanti accuse verso il naufrago: "E tu che metti le mani addosso a una donna?" Tra lo stupore e l'incredulità dei presenti in Honduras e in studio, Laura ha proseguito minacciando azioni legali contro Vaporidis: "Adesso vado a parlare con l'avvocato".

Dal canto suo, Vaporidis si è difeso e ha sostenuto che quanto detto da Laura Maddaloni può essere oggetto di calunnia visto che non c'è nulla di vero. Nonostante in Honduras i naufraghi non siano più divisi, tra i concorrenti sono nate due fazioni che hanno raggiunto il culmine della rivalità nella puntata di lunedì 2 maggio.

Le nomination di lunedì 2 maggio

Al momento delle nomination della 13^ puntata dell'Isola dei Famosi, sono finiti al televoto Nicolas Vaporidis e Nick Luciani: entrambi sono stati nominati dai loro stessi compagni, perché sono risultati sconfitti in una delle prove del reality show. Carmen Di Pietro in qualità di leader della settimana ha "spedito" al televoto Clemente Russo.

Dunque, i telespettatori per la puntata di venerdì 6 maggio sono chiamati a decidere chi salvare tra Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Clemente Russo.