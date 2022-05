Continuano le indagini sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, 27enne di origine rumena residente a Jesi (Ancona), scomparsa a marzo dopo una festa tra amici in un casolare nelle campagne della Vallesina. La procura nelle scorse settimane ha indagato Simone Gresti, il fidanzato 43enne della giovane campionessa di tiro a segno per "sequestro di persona". Nelle scorse ore, gli uomini del Ris hanno passato al setaccio con il luminol le due auto dell'uomo. Il caso di Cronaca Nera è seguito dalla trasmissione Rai, Chi l'ha visto?.

I Ris passano al setaccio le auto del fidanzato di Andreea

Nelle scorse settimane la Procura di Ancona ha iscritto nel registro degli indagati Simone Gresti. Un atto dovuto, necessario per continuare le indagini ed effettuare analisi ed esami più approfonditi. Gli inquirenti hanno così posto sotto sequestro alcuni telefoni cellulari, il tablet, alcuni giacconi e due auto, un'Audi A3 a lui intestata e la Fiat Panda di famiglia.

Nella giornata di ieri, lunedì 2 maggio, gli uomini del Ris - alla presenza del legale del 43enne, Emanuele Giuliani, e del consulente Andrea Ariola (dell'agenzia d'intelligence Servizi Investigativi di Ancona) - hanno effettuato una serie di accertamenti irripetibili, anche con il luminol, all'interno delle due vetture.

I primi risultati dovrebbero arrivare già nelle prossime ore così come quelli ottenuti dal consulente informatico Luca Russo, che ha già controllato i cellulari sequestrati.

La scomparsa di Andreea

Andreea Rabciuc ha trascorso la serata di venerdì 11 marzo con il fidanzato e un'altra coppia in un casolare sulla Montecarottese.

In quell'occasione, secondo il racconto dei loro amici Aurora e Francesco, la campionessa di tiro a segno e l'autotrasportatore di Maiolati Spontini, non avrebbero fatto altro che litigare. Tant'è che all'alba di sabato, la 27enne avrebbe lasciato la compagnia e si sarebbe allontanata da sola, a piedi. Gli investigatori, però, non escludono che qualcuno sia andata a prenderla.

L'ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che la ragazza, da quanto emerso, poco prima avrebbe chiesto aiuto all’ex fidanzato Daniele per scappare da una situazione, a suo dire, pericolosa e per far perdere le proprie tracce.

Simone, nonostante sia l'unico indagato, si è sempre detto estraneo alla scomparsa di Andreea. Ma non solo. A suo dire, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita - in quanto utilizzerebbe regolarmente i social - ma si starebbe semplicemente nascondendo. Sempre ai microfoni di Chi l'ha visto?, l'uomo, rivolgendosi direttamente alla compagna, ha lanciato un accorato appello. "Siamo tutti preoccupati per te - le ha detto in collegamento con Federica Sciarelli - e se ci stai ascoltando ti chiedo di farti viva e di rassicurarci tutti". "Anche se non vuoi tornare - ha proseguito - fatti sentire. Io non ti ho mai fatto del male, anzi t'ho voluto bene".