Francesco Chiofalo è stato vittima di una truffa online. Il 33enne romano ha spiegato nelle scorse ore su Instagram che alcuni malfattori lo hanno contattato con un numero che sembrava essere della sua banca e gli hanno chiesto dei dati sensibili altrimenti il suo conto corrente sarebbe stato hackerato. Una volta fornita la password del conto corrente, Chiofalo si è però visto sottrarre 10mila euro dal conto.

Tutti i dettagli della truffa

Su Instagram, Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi followers di essere molto arrabbiato, in quanto è stato vittima di una truffa online: "Mi hanno prelevato 10mila".

Secondo quanto raccontato dal diretto interessato, i malfattori lo avrebbero contattato con lo stesso identico numero della sua banca, mettendolo al corrente del fatto che il suo conto stava per essere hackerato se non avesse fornito la password e un codice segreto. Francesco ha precisato che la mail è arrivata direttamente dall'indirizzo dell'istituto di credito online con la quale ha sempre comunicato nel corso di questi anni. Una volta aperta la mail, il 33enne ha avuto dei sospetti perché gli è stata chiesta la password per accedere al conto corrente: "Il tizio al telefono mi ha detto che era del centro di sicurezza della banca". A quel punto l'ex concorrente de La Pupa e il Secchione si è fidato e ha comunicato il codice segreto contenuto nella mail e la sua password.

Subito dopo avere fornito dati sensibili, Francesco Chiofalo ha ricevuto un sms sul cellulare, in cui veniva menzionato un prelievo dal conto di 10mila euro: "Glielo dico al tizio al telefono e mi riattacca in faccia". In quel momento il 33enne romano ha compreso di essere stato vittima di un raggiro.

Lo sfogo di Chiofalo

Francesco Chiofalo ha rivelato di avere immediatamente contattato la banca: "Il bonifico è stato fatto all'estero, in Thailandia".

Come spiegato dal 33enne, la situazione non sarebbe affatto facile: trattandosi di un'istituto di credito online, è infatti difficile comunicare telefonicamente con la parte amministrativa. Con rammarico Francesco Chiofalo ha affermato: "Questi soldi non li prenderò mai".

La banca, infatti, avrebbe spiegato al diretto interessato che è tecnicamente stato lui ad autorizzare il bonifico tramite la password del conto corrente.

Lo sfogo sui social di Francesco Chiofalo ha generato diverse reazioni da parte dei suoi follower, che nella maggior parte dei casi hanno solidarizzato con lui.