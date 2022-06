Andreea Rabciuc, campionessa di tiro a segno di origine rumena, manca ormai da più di 100 giorni. La 27enne è scomparsa all'alba di sabato 12 marzo dopo una festa con il fidanzato Simone Gresti, 43 anni, e un'altra coppia (Francesco e Aurora) in un casolare di via Montecarottese, nelle campagne di Ancona. Del caso di cronaca nera si sta occupando la trasmissione Chi l'ha visto? e, proprio ai microfoni di un'inviata di Federica Sciarelli, un amico della giovane, Omar C., ha raccontato di aver passato la notte tra l'11 e il 12 marzo in compagnia dell'ex della giovane, Daniele.

Il suo appartamento, come lui stesso ha spiegato, è video-sorvegliato. Tuttavia ha affermato: "Sono sparite le registrazioni delle telecamere".

Sparite le riprese della casa dell'amico di Andreaa

Omar, che si è sempre dichiarato estraneo a quanto accaduto ad Andreea, mercoledì 22 giugno è tornato a parlare a Chi l'ha visto?. Raggiunto dalla giornalista Veronica Briganti, ha rivelato di aver segnalato ai carabinieri la scomparsa, dal suo cloud, delle immagini registrate dalle telecamere interne della propria abitazione, dall’11 al 15 marzo.

Fin dall'inizio delle indagini, l'uomo aveva riferito di avere in casa un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e aveva precisato che quando Andreea era scomparsa non era con lei, ma con un amico comune, il suo ex fidanzato Daniele.

"Siamo stati insieme fino alle 7:30-8:00 - aveva dichiarato - Se fosse uscito da casa mia, ma non penso, si sarebbe visto in quanto ho una telecamera che riprende l'entrata e tutto il soggiorno registrando tutto sul cloud". Ora, quelle immagini sono scomparse: "Non capisco come mai", ha affermato.

Il fidanzato di Andreea: 'Non ho nulla da nascondere'

Omar, in queste settimane, dicendosi preoccupato per la scomparsa dell'amica, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla vita, forse un po' sregolata. In aprile, ad esempio, aveva rivelato che la campionessa di tiro a segno, una decina di giorni prima di far perdere e proprie tracce, lo aveva chiamato per chiedergli di andare a prenderla in un hotel nei pressi di Monsano.

"Si trovava in quel posto, chiusa in camera con Simone e Aurora - aveva riferito - senza bere o mangiare".

Simone Gresti è al momento l'unico indagato - con l'accusa di sequestro di persona - per la scomparsa della fidanzata Andreea. Ancora però, da quanto si apprende, non è stato ascoltato dal pm. Tuttavia, si è detto tranquillo e a disposizione degli inquirenti: "Non ho nulla da nascondere" ha ribadito. Il suo consulente della difesa, Andrea Ariola, in merito alla sparizione delle riprese in casa di Omar, ha affermato: "Per cancellarle è necessario avere password e username". Chi può essere stato, ci si domanda, ad eliminarle?

Per il momento le indagini dei carabinieri, come riportato da Il Resto del Carlino, si starebbero concentrando soprattutto su un’auto nera su cui la 27enne, la mattina del 12 marzo, sarebbe stata vista salire.

Omar, da quanto sembra, a inizio marzo aveva proprio una macchina scura. L'uomo, però, ha affermato di averla venduta prima della sparizione di Andreea e poi sostituita con una Opel grigia. Le sue parole sono al vaglio degli inquirenti.