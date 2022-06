Delitto di Gigi Bici: considerata dagli inquirenti la sua assassina, Barbara Pasetti, stamattina, 24 giugno, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il colpo di scena nella vicenda giudiziaria della fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano, Pavia, è avvenuto mentre la donna è già reclusa: si trova in custodia cautelare nella sezione femminile del carcere dei Piccolini a Vigevano dallo scorso 20 gennaio. Stavolta però, all'accusa di tentata estorsione, si è aggiunta quella di avere ucciso Luigi Criscuolo, di 60 anni, da tutti conosciuto come Gigi Bici, per essere stato un commerciante di biciclette.

Gigi Bici, ucciso perché non voleva uccidere

Gigi Bici sarebbe stato ucciso perché non voleva fare del male a nessuno. La ricostruzione fatta dagli inquirenti inchioderebbe la donna. Secondo la Procura, la mattina dell’8 novembre scorso l’uomo arriva con la sua Polo bianca a Calignano, varca il cancello di casa Pasetti. Alla fisioterapista dice che non vuole più partecipare al piano criminale della donna che prevede di uccidere o comunque aggredire l’ex marito di lei, Gian Andrea Toffano. Criscuolo va lì anche per restituirle l'arma che lei gli aveva dato. A quel punto la donna, furibonda, avrebbe afferrato l'arma e gli avrebbe spara, uccidendolo. Si indaga sulla possibilità che l’ex commerciante abbia accettato soldi per l’esecuzione di Toffano, ma poi si sia tirato indietro.

Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il gip ha scritto che l'omicidio sarebbe stato commesso con lucidità, determinazione e spietatezza da Barbara Pasetti.

"Sono un sopravvissuto, un miracolato. La mia salvezza è stata indirettamente la fine di Criscuolo, sono addolorato per questo", ha detto Tofano. Per l'ex marito, il piano criminale della donna sarebbe iniziato dopo il decesso di sua mamma.

L'indagata sarebbe stata mossa dalla volontà di mettere le mani sul patrimonio di famiglia alla sua morte. Secondo la Procura, il corpo di Gigi Bici è sempre stato nel retro della casa di Pasetti dove è stato trovato. La donna, minuta, avrebbe fatto tutto da sola, utilizzando un carrello per spostare il corpo robusto di Gigi Bici, poi coperto con delle foglie: sulla schiena dell'uomo sono state trovate tracce di trascinamento.

Dopo sette mesi, ancora non sono stati celebrati i funerali. Ora è arrivato il nulla osta della Procura e forse si svolgeranno mercoledì prossimo.

L'indagata ha sempre sostenuto che il corpo di Criscuolo sarebbe stato trovato da suo figlio di otto anni casualmente, mentre giocava: per la Procura una messinscena. Dall'inchiesta è emerso che il 20 dicembre, mezz'ora prima del rinvenimento del corpo in un campo limitrofo a villa Pasetti, la donna avrebbe rimosso i rami e le foglie che lo ricoprivano per scattare due foto al volto della vittima. Poi, in una telefonata, ha chiesto all'ex marito Toffano di stamparle.

Gigi Bici, il silenzio di Pasetti

Barbara Pasetti si è sempre dichiarata innocente.

Ma due giorni fa, la Procura di Pavia l'ha spiazzata con la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Stavolta pende su di lei l'accusa di omicidio volontario aggravato, occultamento di corpo, detenzione illegale dell'arma e dei proiettili. Se prima di essere indagata Pasetti era molto loquace, soprattutto con la stampa, ora ha scelto il silenzio.

Il suo avvocato, Irene Anrò, ha spiegato tale comportamento: l'assistita è molto provata e vuole leggere tutte le carte, oltre 2mila pagine, occuparsi personalmente della sua difesa. Per questo prende tempo ed è taciturna. Sono lontani i tempi in cui dava molte versioni dell'accaduto, raccontando anche di uomini misteriosi dell'Est che la minacciavano.

Ancora di recente negava di aver mai conosciuto Gigi Bici: ora ci sono le prove raccolte dalla Procura. Per le figlie di Gigi, intervistate oggi nel corso del programma di Rai 1 Estate in diretta, il silenzio di Pasettii si spiega con il fatto che è "senza pentimento". "Lei mio padre non lo conosce? E allora queste carte che le legge a fare?", lo sfogo di una figlia di Criscuolo.

Gigi Bici, il figlio minore smentisce la mamma

La fisioterapista non ha più visto il suo bambino dal giorno dell'arresto. Per l'avvocato Anrò, il figlio sarebbe sempre nei pensieri di Pasetti che ha la possibilità di sentirlo telefonicamente. Da indiscrezioni di stampa emerge che il minore avrebbe sconfessato la versione sempre data da sua madre.

Il bambino, ascoltato dai magistrati alla presenza di uno psicologo in una audizione protetta, avrebbe riferito che non è vero che sia stato lui a trovare l'uomo a terra morto, ma l'avrebbe scoperto sua mamma.