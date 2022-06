È arrivata la parola fine sulla battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard. I giudici - cinque uomini e due donne - hanno emesso il verdetto finale della sentenza dopo tre giorni di camera di consiglio: la 36enne ha perso la causa e quindi dovrà risarcire il suo ex marito con 15 milioni di dollari.

Il verdetto della sentenza

Il matrimonio da favola tra Johnny Depp e Amber Heard si è concluso con una battaglia legale. Nel 2013 Amber Heard ha chiesto il divorzio dal divo di Hollywood con la motivazione di avere subito violenze fisiche: violenze che si sarebbero ripetute quando Depp era sotto l'effetto di alcool.

A gennaio 2017, i coniugi hanno divorziato. Nel 2019, però, il "Pirata dei Caraibi" ha deciso di sporgere denuncia contro l'ex moglie per adulterio, diffamazione e violenza domestica.

Il divo di Hollywood ha chiesto un risarcimento all'ex moglie di 50 milioni di dollari. Dal canto suo, Heard ha chiesto un risarcimento di 100 milioni di dollari. A due anni dall'inizio della battaglia legale tra i due ex coniugi, i giudici incaricati hanno emesso il verdetto della sentenza. Amber Heard dovrà risarcire l'ex marito per una somma di 15 milioni di dollari. La decisione è stata motivata dai giudici con testuali parole: "Lei lo ha diffamato". Tuttavia, anche Johnny Depp dovrà risarcire l'ex moglie con 2 milioni di dollari.

La reazione degli ex coniugi

Una volta saputo che la giuria avrebbe emesso la sentenza, Amber Heard si è precipitata in Tribunale. Al momento del verdetto, la 36enne statunitense ha mantenuto per il tutto il tempo lo sguardo verso il basso e con fatica ha trattenuto le lacrime. Johnny Depp invece, è rimasto in Inghilterra.

Al termine del verdetto, l'attore di Hollywood ha postato un messaggio su Instagram in cui si è detto soddisfatto per come si sia concluso il processo.

Amber Heard ha ammesso di essere rimasta delusa. La 36enne ha affermato: "Ho il cuore spezzato perché la montagna di prove non è bastata a a contrastare il potere sproporzionato del mio ex marito". I legali di Depp usciti dall'aula hanno espresso soddisfazione per il verdetto e hanno spiegato di aver sempre creduto nell'innocenza del loro assistito: "Le accuse di Heard sono state false e diffamatorie".

Come si sono conosciuti Depp e Heard?

La scintilla tra i due divi di Hollywood è scoccata sul set del film The Rum Diary. Nel febbraio del 2016, la coppia ha convolato a nozze: la cerimonia si è svolta con rito civile presso la dimora di proprietà dell'attore a Los Angeles. Una settimana dopo, i coniugi si sono diretti sull'isola privata alle Bahamas di Johnny Depp per continuare i festeggiamenti sulla spiaggia con moltissimi amici e star hollywoodiane: 12 mesi dopo, però, la favola è diventata un incubo fino a finire in un aula di Tribunale.