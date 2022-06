Basma sarebbe andata via perché non voleva sposarsi. Le amiche della 18enne di origine pakistane, scomparsa martedì 31 maggio da Galliera Veneta (Padova), ascoltate dagli inquirenti avrebbero parlato di un possibile matrimonio combinato e di una fuga all'estero, in Francia, per incontrare un giovane conosciuto online. Del caso di cronaca si sta interessando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda ogni mercoledì sera su Rai 3.

Basma non voleva sposarsi

I carabinieri di Padova, coordinati dalla locale procura, stanno indagando sulla scomparsa di Basma Afzaal da Galliera Veneta, dove viveva con la famiglia da circa quattro anni.

Al momento tutte le piste investigative, dal rapimento alla fuga, sono aperte, ma nelle ultime ore sembra prendere consistenza l'ipotesi che la studentessa 18enne possa essersi allontanata volontariamente.

Come da protocollo, su richiesta del pm Roberto Piccione, gli inquirenti stanno ascoltando - al fine di ricostruire i giorni precedenti la sparizione - familiari, amici e conoscenti di Basma. Alcune ragazze a lei vicine avrebbero detto che Basma se ne sarebbe andata da casa per sfuggire a un matrimonio combinato. Papà Mohammad - scrupoloso osservatore dei dettami della religione islamica - recentemente ha fatto un viaggio Pakistan. Non si conoscono le motivazioni che hanno riportato l'uomo in patria, ma non è escluso che sia collegato al tentativo d'organizzare un matrimonio combinato.

Basma forse fuggita all'estero

Basma, iscritta al centro di formazione professionale Lepido Rocco della vicina Castelfranco Veneto, quando girava in paese indossava gli abiti tradizionali e il velo. Tuttavia pare che quando raggiungesse il comune trevigiano per frequentare le lezioni vestiva all'occidentale. Il suo stile, però - come ha ricordato il gestore del bar che, per ultimo, l'ha vista, la mattina del 31 maggio - era semplice e sobrio.

La ragazza, sempre a modo e all'apparenza serena, negli ultimi mesi era un po' cambiata. Aveva collezionato diverse assenze e, da quanto ricostruito, si era invaghita di un ragazzo conosciuto sui social.

Gli inquirenti non escludono che per questo misterioso uomo - e per sfuggire a un eventuale matrimonio combinato - Basma possa aver deciso di lasciare tutto e di raggiungerlo in Francia.

Se così fosse, con ogni probabilità, la 18enne potrebbe aver pianificato la fuga da diverso tempo. Al momento della scomparsa aveva con sé pochi euro, circa una ventina. Quindi, se davvero si tratta di un allontanamento volontario, qualcuno potrebbe averla aiutata.

I familiari di Basma dopo aver lanciato - per voce di un cugino - un appello, si è chiusa in se stessa. La procura, per ora, si è limitata ad aprire un fascicolo senza indagati e senza prevedere alcuna ipotesi di reato.