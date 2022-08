Anne Heche sta lottando tra la vita e la morte. Dopo una settimana dall'incidente stradale, con conseguente ricovero d'urgenza, la portavoce dell'attrice ha annunciato che la donna, attualmente tenuta in vita artificialmente, potrebbe non sopravvivere. L'attrice ha accusato un grave danno anossico cerebrale e come dichiarato dalla portavoce Heather Duffy Boylston, Heche viene tenuta in vita per determinare se alcuni organi sono vitali e quindi utili per un'eventuale donazione.

Il comunicato dell'addetta stampa di Anne Heche

Come dichiarato dall'addetta stampa di Anne Heche all'Usa Today l'attrice "è improbabile che sopravviva".

L'incidente ha causato una grave lesione cerebrale anossica. L'attrice resta in coma e in condizioni critiche. Il comunicato ha così proseguito: "Vogliamo ringraziare tutti degli auguri di guarigioni e delle preghiere per Anna e anche il personale medico e le splendide infermiere che hanno accudito Anne al Grossman Burn Centern dell’ospedale West Hills".

La dichiarazione conclude: "Anne aveva un cuore enorme che è arrivato a tutti coloro che l’hanno incontrata perché aveva un’anima generosa, persino più grande del suo straordinario talento, il suo lavoro nel mondo era diffondere gentilezza e gioia, oltre che accettazione dell’amore in qualunque forma. La ricorderemo sempre per la sua onestà coraggiosa e la sua luce mancherà molto".

Dinamica dell'incidente stradale che ha coinvolto Anne Heche

Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, l'attrice si sarebbe schiantata, a bordo della sua Mini Cooper, contro un appartamento di Mar Vista a Los Angeles. L'impatto ha provocato un incendio da cui la 53enne ha riportato gravi ustioni.

Gli esami del sangue effettuati sull'attrice, come dichiarato dal portavoce della polizia di Los Angeles, Jeff Lee, avrebbe constatato la presenza di narcotici.

Per i test tossicologici completi, quelli che andranno a identificare al meglio le sostante rilevate, bisognerà attendere delle settimane.

La carriera di Anna Heche

Anne Heche, nata nell'Ohio il 25 maggio 1969, è un'attrice, regista e sceneggiatrice. La sua infanzia è stata caratterizzata dalla morte prematura della sorella Cynthia, mentre a 14 anni perde il padre Donald a causa dell'Aids e il fratello Nate in un incidente stradale.

Nel 2006 sua sorella Susan perde la vita per un tumore al cervello.

Insieme alla madre Nancy inizia una nuova vita a Chicago e per mantenersi si esibisce come cantante nei locali. A scuola intraprende un percorso di studi che l'ha proietta nel campo della recitazione. Durante un'esibizione teatrale viene notata da un talent scout che, apprezzando le sue capacità interpretative, le propone un contratto come partecipante della telenovela "Così gira il mondo". Su consiglio di sua madre, però, decide di rifiutare per completare gli studi .

Dopo il diploma giunge una nuova offerta di lavoro e questa volta Anne decide di entrare a far parte del cast di "Destini". Il debutto al cinema avviene nel 1993 con "Le avventure di Huck Finn".

Nel 2000 esordisce alla regia xon "Women". Il film è il seguito di "Tre vite allo specchio", in cui nel 1996 aveva recitato. L'ultimo film in cui ha partecipato in risale al 2021. Si tratta di "13 minutes", film drammatico d'azione e di genere catastrofico, della regia di Lindsay Gossling in cui Anne interpreta il ruolo di Tammy. Mentre in tv, nello stesso anno, è comparsa in quattro episodi della serie "All Rise".