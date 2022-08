Disavventura per Francesco Chiofalo: l'ex volto di Temptation Island ha condiviso con i suoi follower su Instagram dei video che hanno destato non poca preoccupazione. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto al personal trainer romano, ma dopo aver mostrato alcune immagini della sua serata che si è svolta a Catania, Francesco ha mostrato di essere dovuto ricorrere al soccorso di un'ambulanza.

Dal video si apprende che Chiofalo parla con i soccorritori in modo trafelato, ma si sente bene che afferma di non sentire più la gamba. A preoccupare ulteriormente i fan è stata poi la sua amica Deianira Marzano, che ha detto di aver sentito Francesco e che la situazione è "non poco grave".

Le Instagram Story di Chiofalo dall'ambulanza

Cosa è successo ieri sera a Francesco Chiofalo? Non vi è una risposta chiara al momento a questa domanda che si stanno ponendo i suoi fan dopo averlo visto in ambulanza, mentre veniva trasportato in un pronto soccorso siciliano.

Dopo aver perso l'aereo ed essere riuscito a giungere in Sicilia prendendone un altro, la serata di Francesco Chiofalo sembrava essere andata per il meglio. Lui stesso aveva mostrato alcuni frammenti, fino a quando però non sono comparse delle storie confuse da cui era possibile intuire la sua preoccupazione per un qualche problema di salute non ben specificato.

Cosa abbia portato Francesco a chiedere l'aiuto dei soccorritori non è stato chiaro, ma il giovane romano è apparso in lacrime.

In alcuni frame si lamentava con i paramedici dell'ambulanza di non stare bene. I dottori lo hanno fatto distendere e si sono occupati di lui. Attualmente l'uomo è ancora in ospedale.

Francesco in attesa di ulteriori accertamenti

A quanto pare in molti follower di Chiofalo si sarebbero rivolti alla blogger esperta di gossip Deianira Marzano per capire cosa sta succedendo al fidanzato di Drusilla Gucci.

"Ho parlato con Francesco', ha asserito Marzano, che ha specificato di conoscere Francesco e ha giustificato il fatto che lui abbia ripreso l'evento con il suo cellulare. Aggiungendo che - come molti giovani - anche Chiofalo vive un rapporto quasi di "simbiosi" col suo cellulare.

"Mi dispiace ma la cosa non è poco grave", ha aggiunto la blogger, in attesa che sia poi il diretto interessato - quando e se lo riterrà opportuno - a parlarne con i suoi follower.

"Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi. Era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare", ha concluso Deianira Marzano.