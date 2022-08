In Val Chisone (Torino) due ciclisti hanno perso la vita dopo essere stati colpiti da un fulmine mentre stavano effettuando un percorso in bicicletta fra i comuni di Usseaux e Sestriere nonostante il forte temporale che aveva colpito la zona. Una delle due vittime è Alberto Balocco, industriale di Fossano, il quale, assieme a un amico stava provando a raggiungere la vetta del monte Assietta.

L'imprenditore era presidente e amministratore delegato della Balocco Spa, azienda attiva nel settore dolciario e dei biscotti, venduti su tutto il territorio nazionale.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri di Susa e di Pinerolo, il personale sanitario del 118 con l'eliambulanza, il Soccorso Alpino e il medico legale dell'A.S.L. To3. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per una ricostruzione più precisa dell'accaduto.

In Val Chisone, la valle Alpina situata nella città di Torino e confinante con la val di Susa e la val Sangone, due ciclisti sono deceduti a causa di un fulmine che li ha folgorati durante un percorso in bicicletta. Il fatto di cronaca è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 26 agosto. Una delle due vittime è il noto industriale di Fossano, Alberto Balocco, di 56 anni (compiuti il giorno prima del decesso), che, in compagnia dell'amico, Davide Vigo, di origine torinese, ma residente da alcuni anni in Lussemburgo, stava cercando di raggiungere la vetta del monte Assietta, sebbene in quelle ore la zona fosse colpita da forti piogge.

Nel momento in cui i due ciclisti sono stati colpiti dal fulmine, si trovavano in prossimità del colle Blegier, tra i comuni di Usseaux e Sestriere.

Ciclisti morti in val Chisone: i soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine

Appena lanciato l'allarme da una persona che percorreva la strada in auto e che ha notato le due vittime riverse a terra, sul luogo dell'accaduto, oltre ai Carabinieri della compagnia di Pinerolo e di Susa, nonché della stazione di Sestriere, sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 con l'eliambulanza, il Soccorso Alpino e il medico legale dell'A.S.L.

Vari sono stati i tentativi per rianimare Balocco e Vigo da parte dell'equipe medica, ma per i due ciclisti non c'era ormai più nulla da fare, in quanto erano già morti. Dopo l'autorizzazione del giudice alla rimozione dei corpi, questi ultimi sono stati trasportati a valle dalle squadre a terra del Soccorso Alpino, nonostante le cattive condizioni meteo.

Le forze dell'ordine stanno effettuando le indagini per una ricostruzione più dettagliata dell'accaduto.

Le parole di Alberto Cirio sulla morte di Balocco

Sulla morte di Balocco si è espresso su su Facebook anche Alberto Cirio. Il presidente della regione Piemonte ha affermato: "Siamo sconvolti da una tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari".