Continua a far discutere il rapporto tra Luca ed Elenoire al Grande Fratello Vip. Anche se il ragazzo ha ripetuto varie volte che in Ferruzzi solo un'amica, c'è chi non gli crede e lo accusa di mentire a sé stesso per paura del giudizio della gente. Noemi Blonde, performer transessuale, ha usato i social network per far sapere di aver avuto un flirt con Salatino in passato e che potrebbe dimostrarlo con un video che ha girato al tempo della frequentazione.

Si continua a parlare di Luca Salatino e della sua vita amorosa.

Da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne è costantemente al centro dell'attenzione mediatica per i suoi trascorsi privati, soprattutto quelli risalenti al periodo precedente alla partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Dopo che nel reality-show è stato affrontato l'argomento "Luca-Elenoire", in conclusione del quale è stato stabilito che il ragazzo non avrebbe mai preso in giro Ferruzzi illudendola di un qualcosa che non sarebbe mai potuto nascere tra loro, una persona ci ha tenuto a prendere le parti della vippona e delle sensazioni che dice di aver provato stando vicina al romano nei giorni scorsi.

Noemi Blonde, performer della Capitale, ha usato i social network per far sapere di aver avuto una piacevole frequentazione con l'attuale concorrente del GF Vip, ma che non sarebbe stata l'unica.

"Mi dà sui nervi sentire una persona come Luca dire ad Elenoire che certe cose non le fa", ha scritto Noemi su Instagram nei giorni scorsi.

La performer Blonde ha punzecchiato il concorrente del Grande Fratello Vip 7 dicendo che nessuno mette in discussione la sua eterosessualità, ma che dovrebbe essere più sincero e non nascondersi dietro a falsi moralismi.

La ragazza, dunque, ha sostenuto che nel passato di Salatino ci sarebbero flirt con donne trans, quindi se ha respinto il corteggiamento della coinquilina sarebbe solo per un'assenza di attrazione fisica.

"Lo conosco da 10 anni, ci siamo visti tante volte e penso che dovrebbe dire la verità ad Elenoire, cioè che non è il tipo", ha proseguito Noemi nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando di recente.

"Luca ha avuto esperienze con ragazze trans, basta nascondersi per paura del giudizio altrui", ha detto ancora la performer Blonde con una certa sicurezza.

Tra le transessuali che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe frequentato in passato, ci sarebbe anche la chiacchierata Noemi, che dice di essere in possesso di una prova inequivocabile di quello che sta raccontando sui social network.

"Qualche anno fa abbiamo fatto un video", ha fatto sapere la ragazza sempre tramite il proprio profilo Instagram.

Prima che qualche scettico potesse mettere in discussione la sua versione dei fatti, Noemi ha precisato che nel filmato in questione non si vedrebbe chiaramente il viso di Luca, ma "chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito".

Queste dichiarazioni potrebbero riaprire un discorso che nella casa del Grande Fratello Vip sembrava già chiuso. Se il romano è andato avanti, Elenoire continua a vivere momenti di sconforto, come quando l'altro giorno è entrata in crisi ripensando al sentimento che prova per il compagno d'avventura. "Per me non è un capitolo chiuso. Ho detto delle cose e non sono stata creduta. Questa cosa mi fa male", ha ammesso Ferruzzi nello spiegare il perché del suo malessere improvviso davanti alle telecamere.