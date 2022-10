Domenica 16 ottobre sarà inaugurata ad Inveruno in provincia di Milano, presso la scuola di danza Sensual Saidi Academy di Petra Noris, la prima Accademia per aspiranti Cosplayer e avrà il nome di Academy Heroes. L'evento, che partirà il 16 ottobre dalle ore 18:00, segnerà una svolta importante nel campo del cosplayer, in quanto non esistono al momento altre scuole simili. Si tratta infatti della prima Accademia in Europa per ragazzi appassionati del genere. Per quanto riguarda il progetto Academy Heroes, si tratta di un’iniziativa completamente nuova in ambito cosplay, che si materializzerà in un servizio mensile ogni prima domenica del mese, presso la Sensual Saidi Academy di Petra Noris, situata nel paese di Inveruno (MI).

Questo progetto è il primo nel suo genere in Europa ed è legato al gruppo dei cosplayer The Heroes. Il progetto nasce da un'idea di Ala Fabrizio e Abbati Cristina, ha l'obiettivo di formare nuove generazioni di cosplayer, dando loro una connotazione più seria e professionale. All'interno dell'Academy verranno trattati tutti i temi inerenti il Cosplay, quindi Anime, Manga, StarWars, Marvel e DC.

Lo svolgimento dei corsi

I partecipanti ai corsi avranno la possibilità di interagire con cosplayer d'esperienza che potranno formarli ed aiutarli attraverso un divertente percorso formativo ad identificare il loro personaggio e a costruirlo totalmente insegnando loro a realizzare autonomamente i costumi, gli accessori e tutto ciò utile a trasformarli nella controparte cinematografica o fumettistica scelta.

All’interno dell’Academy le classi saranno da 15 aspiranti in presenza fino ad un massimo di 30 in videoconferenza. Le lezioni si svolgeranno su prenotazione e la suddetta attività di Academy sarà svolta anche in ambito fieristico, qualora sia richiesto dagli organizzatori. Infatti nel caso le lezioni dovessero essere concomitanti con fiere e/o eventi, le stesse si svolgeranno presso le fiera in oggetto.

Chi sono i cosplayer

Cosplay è una parola giapponese coniata negli anni '80 e formata da due parole inglesi: cos e play, ovvero costume e gioco. Il cosplay è la pratica di mascherarsi indossando un costume di un personaggio riconoscibile ed imitarne e interpretarne le movenze e il modo di fare. Solitamente i cosplayer si rifanno a personaggi dei fumetti, cartoni animati, manga giapponesi, a volte anche personaggi dei videogiochi e dei telefilm.

I più esperti sono soliti fabbricarsi da soli i propri costumi ed interpretare nelle fiere delle vere e proprie “Live performance”, posando in tutto e per tutto come il personaggio che rappresentano, mimandone le movenze in una sorta di recita teatrale.

Origine e diffusione del cosplay

Al contrario di ciò che si può pensare, il fenomeno del Cosplay non sarebbe nato in Giappone, bensì negli Usa alla fine degli anni '30. Fu il reporter giapponese Nobuyuki Takahashi a coniare il termine Cosplay, nel 1984, durante il World Con di Los Angeles. La diffusione di questo fenomeno si deve soprattutto ai fumetti manga giapponesi e ai videogiochi che alla fine degli anni '90 spopolavano fra i più giovani.

In Italia sono più di un milione i ragazzi che tutti gli anni partecipano ai 180 raduni di cosplayer sparsi nel mondo. In America sono due le città principali che ospitano le più grandi fiere di cosplay: San Diego e Los Angeles. La prima richiama al Comic-Con appassionati di Marvel e D.C., mentre la seconda richiama all'Anime-Expo appassionati di manga e anime giapponesi.