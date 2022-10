C'è molta curiosità attorno alla puntata del GF Vip di giovedì 6 ottobre. Federica Panicucci, infatti, ha appena svelato che Marco Bellavia sarà ancora al centro dell'attenzione e che tornerà in video per dialogare con Alfonso Signorini. Stando a quello che è stato anticipato Mattino 5 poche ore fa, l'ex concorrente del reality Mediaset intende fare rivelazioni inedite e clamorose sulla sua breve ma intensa esperienza tra le mura di Cinecittà.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento col GF Vip

Il "caso Bellavia" è tutt'altro che chiuso: stasera, giovedì 6 ottobre, al GF Vip si tornerà a parlare dell'argomento che monopolizza siti e riviste da oltre una settimana.

Al termine della puntata odierna di Mattino 5, Federica Panicucci ha svelato parte di quello che accadrà tra poche ore nella diretta del reality-show, un'anticipazione che ha fatto felici molti spettatori.

"Esclusiva su quello che accadrà questa sera. Marco romperà il silenzio e parlerà ad Alfonso Signorini. Ci saranno rivelazioni clamorose, quindi restate sintonizzati", ha fatto sapere la conduttrice Mediaset in queste ore.

Insomma, il presentatore del format di Canale 5 è pronto ad accogliere in studio (o in collegamento, questo dettaglio non è ancora chiaro) il mental coach che sabato scorso ha abbandonato la casa in preda ad una crisi di nervi.

Attesa per la diretta del GF Vip

Ovviamente Federica Panicucci non è scesa nei particolari di quello che Marco intende rivelare stasera in diretta al GF Vip, ma usando l'aggettivo "clamorose" in merito alle confessioni che farà ha sicuramente stuzzicato la curiosità dei telespettatori.

Come si vociferava in rete in questi giorni, dunque, Bellavia è pronto a tornare in video dopo un breve periodo di malessere interiore: rientrare nella sua casa, riabbracciare il figlio e ritrovare la sua quotidianità, ha sicuramente fatto bene all'ormai ex concorrente del reality Mediaset.

L'ex presentatore di Bim Bum Bam, quindi, già se la sente di affrontare le telecamere per raccontare come ha vissuto i dieci giorni di reclusione tra le mura di Cinecittà, un lasso di tempo breve ma che ha risvegliato tanti suoi problemi interiori forse mai veramente risolti.

Possibile confronto col gruppo al GF Vip

Nell'anticipazione che ha dato a Mattino 5, Federica Panicucci non ha chiarito se Marco avrà un confronto con gli ex compagni d'avventura oppure se il suo intervento si limiterà ad una chiacchierata con Alfonso Signorini.

Le rivelazioni clamorose che Bellavia dovrebbe fare nel corso della diretta del GF Vip del 6 ottobre, riguarderebbero ciò che è accaduto nella casa quando ci viveva, a partire dai comportamenti poco empatici della maggior parte dei coinquilini.

Il mental coach, però, ha sempre voluto tirare fuori da quello che è stato ribattezzato il "branco" quei concorrenti che gli hanno fatto una carezza o hanno cercato di capirlo, una su tutti Pamela Prati, che l'altro giorno ha fatto una torta per Marco e gliel'ha dedicata a distanza per dimostrargli tutto il suo affetto.

"Grazie unica anima bella", ha risposto Bellavia tramite il suo profilo Instagram, che ha ripreso ad utilizzare da circa 48 ore e che già è seguitissimo dai fan.

Anche Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino (ovvero i più giovani del cast della settima edizione del format Mediaset) si sono distinti per la sensibilità che hanno dimostrato rispetto a tutti gli altri vipponi (come Gegia, Charlie, Giovanni e Patrizia) che invece hanno fatto finta di niente, anzi hanno preso in giro il coinquilino vedendolo piangere o stare male sdraiato per terra.