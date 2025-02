Elvira caccerà di casa sua madre Luisa nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 di mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che i genitori di Elvira continueranno ad avere problemi, tanto che il signor Gallo chiederà nuovamente aiuto a Salvatore. Nel frattempo, Rosa dovrà scegliere se accettare o meno la proposta di lavoro di Tancredi, mentre Marta ed Enrico trascorreranno una serata romantica. Infine Mimmo proverà a mettere pace tra Ciro e Agata parlando con la sua amica.

Rosa a un bivio: Tancredi o Marcello?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Salvatore sarà stanco della presenza di Luisa in casa e ne parlerà con sua moglie.

Elvira, suo malgrado, caccerà di casa sua madre, ma sarà inevitabile per lei sentirsi in colpa. Nel frattempo, i problemi a casa Gallo non si risolveranno con il ritorno di Luisa. Il padre di Elvira, infatti, si lamenterà con Salvatore e chiederà il suo aiuto perché sua moglie non vuole occuparsi delle faccende domestiche. Ci saranno novità anche per Rosa che si troverà ad un bivio e dovrà scegliere tra Tanrcedi o Marcello. Di Sant'Erasmo farà una proposta di lavoro alla giornalista, ma lei si sentirà in difficoltà perché Barbieri non vedrà di buon occhio l'opportunità offerta da Tancredi. Quest'ultimo, intanto, siglerà un patto con Umberto per poter usare gli articoli di Rosa a loro favore.

Una serata romantica per Marta ed Enrico

Nella puntata di mercoledì 19 e giovedì 20, Tancredi inizierà a fare sempre più pressioni su Giulia affinché tradisca Botteri. La donna, tuttavia, non sarà più così convinta di voltare le spalle a Gianlorenzo e si sentirà in colpa nei suoi confronti sapendo che Rita sta facendo di tutto per scoprire i segreti della sua collezione.

Ignaro di tutto, Botteri avrà un'ottima idea per il suo capo di punta. Nel frattempo, Enrico e Marta riusciranno finalmente a ritagliarsi un po' di tempo per trascorrere una serata romantica. A casa Puglisi, invece, la serenità sembrerà un ricordo lontano. Agata e Ciro continueranno a discutere e Mimmo proverà a mettere pace tra padre e figlia.

Questa volta, il carabiniere troverà il modo giusto per far ragionare la sua amica.

L'invadenza di Luisa e la poca pazienza di Salvatore

Salvatore ed Elvira si sono sposati da poco, ma a rompere la magia delle prime settimane di matrimonio è arrivata Luisa. La madre di Elvira ha chiesto ospitalità a casa Amato dopo aver lasciato suo marito. La donna ha spiegato di aver scoperto che il signor Gallo l'ha tradita con la segretaria e non aveva nessuna intenzione di perdonarlo. Per qualche giorno, Salvatore ha capito e sopportato la situazione, ma il carattere di Luisa ha complicato tutto. Amato ha iniziato a soffrire per la presenza della donna che ha limitato di molto la sua intimità con Elvira. Salvatore ha pensato ad un modo per far riappacificare Luisa e suo marito ma non ha funzionato e alla fine ha dovuto necessariamente parlarne con Elvira.