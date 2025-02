Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum scoprirà di essere incinta. Dopo aver accusato diversi sintomi riconducibili a una gravidanza, deciderà di fare un test, che risulterà positivo. Essendo fidanzata con Behram, si potrebbe facilmente pensare che il padre del bambino sia lui, ma la verità sarà un'altra: il padre biologico è Tolga.

Oylum fa il test di gravidanza e scopre di aspettare un bambino

La vita sentimentale di Oylum subirà uno scossone quando scoprirà di essere incinta. Negli ultimi mesi, lei ha avuto due fidanzanti, Tolga e Behram, e con entrambi ha avuto rapporti intimi, quindi, inizialmente, non si capirà chi possa essere il bambino.

Per capire ciò che potrebbe succedere, bisogna andare con ordine.

Oylum ha avuto una relazione con Tolga, fatta di alti e bassi. Proprio nel momento in cui hanno deciso di sposarsi, dei problemi familiari li hanno allontanati, al punto che, in un momento di debolezza, Oylum ha baciato Behram, altro ragazzo che è innamorato di lei. Alla scoperta del tradimento, Tolga non ha più voluto sentire parlare di lei, così i due si sono lasciati.

Oylum e Behram, la loro storia d’amore tra romanticismo e inquietudine

Vista la situazione, Oylum ha iniziato una storia d'amore con Behram. Il ragazzo si è mostrato molto carino, ma con atteggiamenti esagerati. Per esempio, prenotare un intero ristorante per stare da solo con Oylum, oppure ingaggiare una band famosa per fare un concerto esclusivo solo per lui e la sua ragazza.

Questo atteggiamento non piace nemmeno a Güzide e non si tirerà indietro nel dire alla figlia che Behram non è il ragazzo giusto per lei. Ha fatto la giudice per 30 anni e ha visto un sacco di casi con uomini che inizialmente sembravano perfetti, ma poi si sono rivelati a volte anche degli assassini. Oylum rassicurerà la madre, ma in un certo modo starà rassicurando anche se stessa, visto che sta attraversando un periodo particolare.

Oylum scopre di essere incinta, Behram crede di essere il padre

Oylum ha un ritardo e sta accusando anche diversi malesseri, come nausea e vomito, così deciderà di fare un test di gravidanza. Il risultato sarà positivo: Oylum è incinta. Visto che in scena è andato in onda solamente il momento intimo tra Oylum e Behram, il pubblico potrebbe pensare che il padre del bambino sia lui, ma la verità sarà un'altra.

Il padre del bambino è Tolga: è stato concepito durante la loro storia d'amore. Tuttavia, questa verità verrà a galla solamente durante il corso delle puntate, perché, inizialmente, Behram crederà di essere il padre del bambino e sarà felice alla sola idea di poter mettere su famiglia con Oylum. Chissà se Güzide sarà contenta di questa unione.