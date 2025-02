Guzide sconvolgerà Oylum e Ozan nelle prossime puntate di Tradimento: "Vostro padre ha cercato di eliminarmi".

Le anticipazioni rivelano che Guzide sarà molto delusa da Tarik perché non immaginava che si spingesse fino a tanto. La reazione di Ozan sarà furiosa e il suo primo pensiero sarà correre da suo padre per affrontarlo, ma Guzide lo fermerà. La donna chiederà a suo figlio di controllarsi perché è stanca di questa guerra.

L'attentato a Guzide di un sicario assoldato da Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik userà ogni mezzo per vendicarsi di Guzide, ma non sarà facile fermare sua moglie.

L'avvocato che la donna assumerà, infatti, sarà molto brava e avrà agganci ovunque: questo farà molta paura a Tarik che si sentirà messo alle strette. Per rimediare, l'uomo supererà ogni limite: Tarik assolderà un sicario per eliminare la sua ex moglie e Elves, il suo avvocato. Il sicario accetterà l'incarico per una grossa somma di denaro, ma si rifiuterà di fare del male a Elves e si concentrerà solo su Guzide. Quest'ultima sarà vittima di un agguato e si salverà solo per miracolo. All'uscita dall'ufficio, la donna sarà con Zeynep quando arriverà un motociclista che inizierà a sparare contro di lei. Guzide e la domestica si ripareranno grazie a un'auto e Zeynep sarà ferita, ma in modo lieve.

Al suo ritorno a casa, Guzide si domanderà chi possa aver provocato tutto questo e a darle una riposta sarà Behram. Il nipote di Nazan consegnerà il sicario a Guzide e gli confesserà il mandante dell'agguato: Tarik Yenersoy. Per la donna sarà una delusione devastante, perché nonostante tutto non si aspettava che il uso ex marito arrivasse a tanto.

La rabbia di Ozan e la delusione di Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide tornerà a casa sconvolta e si sfogherà con un urlo nella sua stanza. Oylum e Ozan correranno a vedere cosa è successo e Guzide spiegherà loro cosa ha appena scoperto. "Vostro padre ha cercato di eliminarmi", dirà la donna ai suoi figli che resteranno senza parole di fronte al suo pianto.

La reazione di Ozan sarà furiosa, tanto che si allontanerà di corsa per raggiungere Tarik, ma Umit e Zenyep lo fermeranno. "Se fai qualcosa a tuo padre non mi rivedrai più", dirà Guzide a Ozan che si opporrà al suo ordine. "Ha attentato alla tua vita", urlerà il ragazzo, "Deve pagarla". Guzide farà ragionare suo figlio e gli dirà che è stanca di questa guerra, pregandolo di controllare la sua rabbia.

Guzide e Oylum sono ai ferri corti

Nelle puntate in onda in Italia, tra Guzide e Oylum è nata una frattura che sembra insanabile. Yesim ha riferito a Guzide che Oylum è stata espulsa dall'università scatenando un putiferio. La giudice ha cacciato sua figlia di casa dicendole che l'avrebbe ripudiata legalmente e Oylum è disperata.

Guzide non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi e la sua reazione ha fatto riflettere anche Tolga. Quest'ultimo, dopo aver lasciato Oylum è tornato da lei e si è scusato per non aver compreso le sue paure nei confronti di Guzide. Tolga in questo momento è l'unico sostegno di Oylum che non può più contare sui suoi genitori.