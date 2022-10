Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale da parte della produzione del programma, che ha anche annullato il televoto. Sui social è scoppiata la bufera, i fan stanno inondando di messaggi la pagina ufficiale Instagram del Gf Vip per chiedere l'espulsione di alcuni concorrenti che l'avrebbero addirittura deriso per il suo malessere, che non ha mai nascosto e che gli ha procurato così tanta sofferenza da prendere questa decisione.

Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip

Dopo giorni difficili e in particolare questa mattina, nella quale il concorrente ha avuto l'ennesimo sfogo, è arrivata la decisione.

Marco Bellavia ha lasciato per sempre la casa del Grande Fratello Vip e la produzione ha così annullato il televoto per la puntata di lunedì 3 ottobre.

Il concorrente aveva manifestato più volte il suo disagio nella casa, e non solo. Marco ne aveva parlato anche nell'ultima diretta del Gf Vip, non nascondendo il suo disagio.

Il discorso era venuto fuori in seguito alla presunta storia con Pamela Prati: Bellavia aveva ammesso di non essere pronto a corteggiarla in modo serio, proprio a causa del suo stare male.

Amarezza sui social per Marco Bellavia: alcuni lo avrebbero deriso nella casa del GF Vip

Non è una novità che Marco sia stato emarginato nella casa di Cinecittà, nonostante abbia espresso in diverse occasioni il suo malessere non da poco.

Pare che alcuni dei concorrenti, parlando tra loro, lo abbiano addirittura deriso, giudicando strani e inopportuni alcuni suoi comportamenti.

Negli ultimi giorni, fraintendendo una sua frase, Giovanni Ciacci ha chiesto addirittura l'espulsione dal gioco di Marco.

Se Bellavia non ha trovato supporto nella casa, arrivando a decidere di uscire, il popolo dei social si è stretto in una dura critica contro chi lo ha isolato e deriso all'interno del reality. Tra essi, anche il figlio Filippo, che lo aveva esortato a combattere.

Marco Bellavia lascia il GF Vip: sui social chiesta espulsione di chi lo ha deriso

La faccenda si complica. Sui social si stanno moltiplicando i commenti di chi grida al bullismo nei confronti di Marco Bellavia, che sarebbe stato isolato e deriso da alcuno compagni di gioco.

Un utente scrive: ''Vergogna, ha vinto il bullismo'', mentre tanti altri chiedono l'espulsione immediata dei concorrenti che avrebbero bullizzato Marco.

Di recente, anche l'ex concorrente Salvo Veneziano si è espresso sotto il comunicato ufficiale della produzione: ''Siete ridicoli... è stato bullizzato e voi invece di tutelarlo pensavate agli ascolti... Vergogna...''.

Insomma, l'uscita di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip sta scatenando un polverone sui social e senza dubbio se ne parlerà nella diretta di lunedì.