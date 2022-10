Don Valerio Shango, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti, non crede che Silvia Cipriani, ex postina 77enne, sia stata vittima di un incidente e, nelle scorse ore, ha lanciato un appello dai microfoni di La vita in diretta. "Se qualcuno ha visto qualcosa - ha esortato - parli". L'anziana, scomparsa tra il 21 ed il 22 luglio scorsi da Cerchiara - frazione montana di Rieti - è stata ritrovata senza vita mercoledì 28 settembre nei boschi di Montenero Sabino.

Qualcuno avrebbe orchestrato la morte di Silvia Cipriani

Ieri, venerdì 30 settembre, la trasmissione La vita in diretta ha dedicato ampio spazio alla scomparsa e alla morte di Silvia Cipriani.

Sul caso di Cronaca Nera è intervenuto anche Don Valerio Shango che, di fronte alle telecamere, ha esternato i suoi dubbi. Il direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti ha dichiarato: "All'incidente non ci ho mai creduto, si tratta di un grande depistaggio". "La sua auto lì non c'era - ha proseguito facendo riferimento al fortuito ritrovamento della Fiat Palio dell'ex postina - è dal 21 luglio che la gente gira per questi boschi... Non si ritrovava nulla. È da escludere?"

Don Valerio ha poi puntato il dito contro l'omertà che avvolgerebbe la vicenda. "C'è gente - ha precisato - che ha paura di parlare. Se qualcuno ha visto qualcosa o ha anche sentito solo un rumore provenire da dentro a una cantina, se ha visto un'auto passare di notte, che parli.

Questa donna - ha aggiunto - è stata uccisa da qualche parte all'interno del nostro territorio". Poi, ha azzardato: "Ci dev'essere un basista che conosce, qualcuno che ha orchestrato tutto". Non si tratterebbe, a suo dire, di una persona sola: "Sono almeno due" ha affermato.

Il ritrovamento dell'auto di Silvia Cipriani

Silvia Cipriani ha lasciato la sua abitazione di Cerchiara nella giornata di giovedì 21 luglio.

Stando a quanto riferito dai familiari, quel giorno doveva passare nel suo appartamento di Rieti e poi sottoporsi a una serie di visite mediche in città. L'ex postina, che si è allontanata con la sua Fiat Palio color argento, non ha però più fatto ritorno a casa. Sebbene una vicina abbia asserito di averla incrociata per strada venerdì 22 luglio, la 77enne - stando a quanto ricostruito - avrebbe passato la notte fuori.

La sua auto, dopo settimane di ricerche, è stata rinvenuta casualmente lunedì 26 settembre in località Scrocco, tra Montenero e Casaprota, a circa 25 km di distanza da Cerchiara. Un meccanico di Poggio Nativo, che ha prestato soccorso a un cercatore rimasto impantanato con la sua auto nell'impervia area boschiva, ha sottolineato che la vettura incidentata e quasi nascosta dalla vegetazione sembrava quasi parcheggiata: "Troppo strano che ci fosse una macchina proprio lì". Tuttavia, ammettendo di essere all'oscuro della scomparsa dell'ex postina, ha concluso: "Non ho immaginato neanche lontanamente che dietro ci fosse questa brutta storia". Al momento, la procura di Rieti ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio e occultamento di cadavere. Tuttavia, molti punti della vicenda rimangono ancora da chiarire.