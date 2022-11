Brutta disavventura per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia mentre si trovava in autostrada A4 Verona ha avuto un incidente stradale, ma per fortuna le conseguenze riportate non sono state gravi. la showgirl sudamericana si è detta fortunata, perché poteva andare peggio. A tal proposito, Cecilia ha ringraziato il suo angelo custode.

Il racconto della modella e del suo fidanzato

Su Instagram, Cecilia ha raccontato la disavventura di cui è stata protagonista insieme al suo compagno Ignazio e Marco Fantini.

Ignazio e Marco hanno sfilato per il brand Intimissimi e quindi si sono ritrovati a condividere anche quest'esperienza negativa insieme.

La sorella di Belen Rodriguez ha ammesso che è andata, ma per fortuna stanno tutti bene. La showgirl si è detta grata: "Grazie a Dio abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta".

In precedente, il suo compagno Ignazio aveva condiviso alcune stories sui social in cui raccontava l'accaduto. Moser ha girato un breve video che lo ritrae insieme alla futura moglie e Marco Fantini. Poi, il modello ha ironizzato sull'incidente: "Abbiamo fatto ping pong su guardarail-furgone, guardarail-furgone, guardarail".

Infine, il diretto interessato ha spiegato ai suoi follower che fortunatamente nessuno si è fatto male.

Marco Fantini utilizza il brano di Jovanotti 'Ragazzo Fortunato'

Anche Marco Fantini ha deciso di raccontare lo spiacevole episodio avvenuto in A4 Verona.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di ricondividere le stories di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In sottofondo Marco ha deciso di utilizzare il brano di Jovanotti "Ragazzo Fortunato".

Il marito di Beatrice Valli ha commentato il tutto con ironia: "Inizio di giornata al top".

Ignazio e Cecilia si sposano

Archiviato l'incidente stradale, la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a pensare ai preparativi per le nozze.

Il modello trentino lo scorso 31 ottobre, sui social ha postato un video in cui è intento a chiedere la mano della sua dolce metà.

La data scelta per avanzare la proposta di matrimonio non è del tutto casuale: la coppia ha festeggiato l'anniversario di fidanzamento. Un commosso Ignazio, sui social ha reso nota la risposta della sua dolce metà: "Ha detto sì".

Immediatamente all'indirizzo della coppia sono arrivati moltissimi commenti di persone famose e non. Sotto al post, i follower di Moser hanno letto il commento di Andrea Damante che ha ammesso di non vedere l'ora del matrimonio. Belen Rodriguez invece, si è congratulata con la coppia e si è proposta come testimone di nozze. Con ironia, Belen ha anche consigliato ai futuri sposi di non scegliere mesi estivi per l'evento.