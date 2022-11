La Juventus ha chiuso la prima parte di stagione con sei vittorie consecutive in campionato che gli hanno permesso di recuperare diversi punti in classifica. Attualmente, la squadra bianconera è terza, a -2 dal Milan secondo e a -10 dal Napoli terzo. Non sta dando un grande contributo Daniele Rugani, che Allegri non considera un titolare. Il tecnico, nel match contro la Lazio ha schierato Gatti a fianco di Bremer e Danilo, con il centrale toscano che è rimasto in panchina. Di certo non è un momento semplice per il giocatore, non tanto per la panchina, quanto per motivi extra calcistici.

Come raccontato di recente dalla sua compagna Michela Persico, la famiglia Rugani ha subito di recente nella loro abitazione di Torino due tentativi di furti, entrambi in assenza del giocatore, che di solito rimane a dormire al J Hotel dopo le partite. Come raccontato da Michela Persico, è la seconda volta che i ladri provano ad accedere nella loro casa, nell'ultima sono entrati verso le tre, ma accendendo la luce alla fine sono scappati. Una situazione che evidentemente spaventa la famiglia Rugani che però continua ad essere innamorata di Torino, come sottolineato dalla compagna del giocatore. Per questo starebbero trovando un'altra abitazione, sempre nella città piemontese, che sia più sicura rispetto a quella in cui vivono attualmente.

La compagna di Rugani, Michela Persico, ha parlato dei tentativi di furto nella loro abitazione

'Intorno alle 3 del mattino ho sentito la porta di casa aprirsi. Subito ho pensato a una sorpresa di Daniele. Ma pochi attimi dopo mi sono resa conto che non era lui e che qualcuno si era introdotto nel salone e stava spostando degli oggetti'.

Queste le dichiarazioni di Michela Persico in riferimento al recente tentativo di furto in casa Rugani. Come sottolineato dalla compagna del giocatore della Juventus, quest'ultimo non era in casa perché rimasto a dormire al J Hotel, come dopo ogni partita. Ha raccontato di aver preso in braccio il loro figlio e, non avendo le chiavi per chiudersi nella stanza, ha chiamato Rugani che ha avvertito la polizia.

Michela Persico ha aggiunto: 'Stavolta, però, appena hanno provato a scassinare la porta è scattato l’allarme e se ne sono andati'. La showgirl ha poi dichiarato che stanno cercando un'altra abitazione in quanto "qui non ci sentiamo a nostro agio", ma sempre a Torino, una città in cui la famiglia Rugani si trova invece molto bene.

Daniele Rugani sarebbe considerato cedibile dalla Juventus

La Juventus lascerebbe partire Rugani anche perché è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera con circa 3,5 milioni di euro a stagione. Attualmente, però, non ci sarebbero offerte per il giocatore, che ha un contratto con la Juve fino a giugno 2024. Si era parlato di un interesse dell'Empoli e della Lazio nel recente Calciomercato estivo, ma alla fine il giocatore ha deciso di rimanere nella società bianconera. La Juventus intanto lavora ad un acquisto in difesa, potrebbe arrivare N'Dicka. Un messaggio indiretto a Rugani, che potrebbe avere sempre meno minutaggio nella seconda parte di stagione.