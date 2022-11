La Juventus è attesa da settimane importanti, in cui cercherà di recuperare in previsione dell'inizio della seconda parte di stagione quei giocatori che sono reduci da infortuni. Questo è il caso di Pogba e Kaio Jorge, per quanto riguarda Chiesa invece parteciperà alle due amichevoli della Nazionale italiana contro Albania e Austria e successivamente lavorerà fino a gennaio per recuperare la forma ideale. Sarà un mese e mezzo dedicato anche al mercato, con gennaio che potrebbe regalare un terzino destro ma anche un centrale difensivo. L'alternativa a Cuadrado è una vera e propria esigenza se si considera che il colombiano ha giocato praticamente tutti i match dei bianconeri in questa prima parte di stagione.

Si valutano possibilità di mercato, ad esempio Alvaro Odriozola, che il Real Madrid lascerebbe partire anche in prestito gratuito per sei mesi con il solo pagamento dell'ingaggio da parte della società bianconera. L'eventuale arrivo di un centrale difensivo dipenderebbe però dalla partenza di un giocatore nel settore difensivo. La Juventus starebbe valutando offerte per Daniele Rugani, che ha raccolto poco minutaggio in questa prima parte di stagione, con Massimiliano Allegri che gli ha preferito i vari Bonucci e Gatti come alternative ai titolari. Sul toscano ci sarebbero diverse società estere ma anche italiane, anche se l'ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione non agevola una sua cessione.

Possibile la cessione di Rugani a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Daniele Rugani, che piace a diverse società estere e di Serie A. Il problema di fondo è l'ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione che non agevola una sua cessione. Nel recente Calciomercato estivo si era parlato di un suo possibile approdo alla Lazio con Maurizio Sarri che lo aveva già allenato all'Empoli, società dalla quale la Juventus lo ha acquistato.

Rugani ha un contratto fino a giugno 2024 ed un ingaggio importante, eventualmente dovrà accettare anche una diminuzione dell'ingaggio se vorrà fare una nuova esperienza professionale, a meno che la Juventus contribuisca al pagamento di parte dell'ingaggio del giocatore.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando non solo all'acquisto di un terzino destro ma anche di uno sinistro in previsione del contratto in scadenza di Alex Sandro a giugno.

Il brasiliano potrebbe essere sostituito da uno fra Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo si valuta Evan N'Dicka, che come lo spagnolo del Benfica è in scadenza di contratto a giugno. La società bianconera potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio pagando circa 7 milioni di euro.