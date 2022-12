A Reggio Calabria un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento, situato in via Arcovito, nel centro storico del capoluogo.

La vittima si chiamava A. M. ed era un cittadino di nazionalità marocchina che risiedeva da tempo regolarmente in Italia. Nel pomeriggio sono state avviate le indagini coordinate dalla Procura di Reggio Calabria. Con molta probabilità sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Per il momento comunque gli inquirenti non sembrano escludere nessuna ipotesi.

Quest'oggi A. M. è stato trovato morto in casa. I Carabinieri sono arrivati presso l'appartamento dell'uomo dopo aver ricevuto una segnalazione. Una volta entrati nell'abitazione hanno scoperto il corpo riverso a terra dell'uomo, residente a Reggio Calabria, dove lavorava come venditore ambulante. Per il momento gli investigatori non stanno escludendo nessuna ipotesi. Stanno cercando di ricostruire le dinamiche che hanno portato alla morte del 39enne. A coordinare le indagini è Flavia Modica.

La morte potrebbe essere avvenuta già da un po' di tempo, visto che di lui non si avevano più informazioni da giorni. Ciò ha insospettito le persone che lo conoscevano e, per questa ragione, dunque sono stati avvertiti i carabinieri.

Attualmente gli inquirenti stanno indagando sugli ultimi giorni dell'uomo.

